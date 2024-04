Ancona, vittoria di carattere. Ed ora la salvezza sembra davvero vicina

È un’Ancona che resta aggrappata al suo “totem” Spagnoli e ad una Serie C che, adesso, sembra decisamente più vicina. La doppietta del bomber biancorosso spiana la strada ad un successo a Pescara che nell’almanacco dorico mancava da ben diciassette anni. Ma senza scomodare troppo il passato, all’Adriatico sono arrivati tre punti dopo una sequenza di trasferte decisamente negative: nelle ultime sei appena un punto fatto e ben tredici reti incassate. Ecco perché il 2-0 con cui i ragazzi di Boscaglia hanno piegato gli abruzzesi ha un significato speciale: reso ulteriormente brillante dall’attitudine recente della squadra di mister Cascione a non prendere reti come capitato in tre delle ultime quattro uscite.

L’Ancona, sostenuta a gran voce dai suoi tifosi ancora una volta impagabili, ha cominciato soffrendo la sfuriata di un Pescara che nei primi 25 minuti ha provato subito a sbloccare il punteggio.Forse, il principale merito dei biancorossi è stato proprio quello di reggere l’urto iniziale, superare quella fase in cui incassare un gol avrebbe di nuovo messo il match in salita e – in considerazione della scarsa propensione alla rimonta – i dorici nei guai. Quindi, l’uno-due a cavallo dell’intervallo: il primo su iniziativa di Cioffi ed il secondo su imbeccata di Saco. Curioso che a scodellare i due assist siano stati il più atteso tra i protagonisti a inizio stagione (ma che non ha quasi mai lasciato traccia), e l’ultimo arrivato a pochi istanti dalla sirena di chiusura del mercato, rivelatosi giocatore di altra categoria (dove, con ogni probabilità, andrà l’anno prossimo a giocare).

A convertire in rete i due palloni, quell’Alberto Spagnoli il quale ha toccato quota 15 in campionato e che ha rappresentato la principale certezza di questa squadra, forse l’unico elemento davvero imprescindibile. Difficile fare graduatorie di merito di fronte ad un match come quello dell’Adriatico, di grande sacrificio da parte di tutti (vedere la squadra pressare il portatore di palla sulla trequarti avversaria al 90’ è il segnale di quanta rabbia e determinazione il gruppo abbia messo in questo confronto determinante per le sorti del torneo). Ma un menzione speciale la merita un Pasini che, nella retroguardia, ha chiaramente mostrato il significato del termine “difensore che dà sicurezza a tutto il reparto”: impeccabile nell’uno contro uno, preciso negli anticipi, ha diretto il traffico con tutta quella personalità di cui dispone e con l’esperienza che lo aveva portato a calcare da titolare i campi della Serie B.

Dulcis in fundo, un’osservazione la merita Boscaglia. In pochi, alla vigilia, sentendolo dire che non avrebbe firmato per il pari a Pescara, avrebbero dato peso alle sue dichiarazioni. Eppure, ha condotto la squadra alla vittoria, meritatamente, trovando una quadra dal punto di vista tecnico e ruotando con successo la rosa al punto da motivare e spingere tutti a dare il loro contributo. Impresa non facile, visto il tempo risicato a disposizione. Ma che è anche specchio fedele delle qualità di un tecnico su cui, comprensibilmente, sarebbe il caso di puntare in prospettiva futura. Prima, però, c’è da mettere al sicuro la permanenza nella categoria. Manca poco, forse appena un punto da prendere : ma rispetto alle ansie ed alle preoccupazioni di due settimane fa, ora il traguardo sembra davvero a portata di mano.