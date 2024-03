Minuto 20: Primo giallo anche per i padroni di casa: giallo a Lewis il quale interviene in ritardo su Moretti che lo aveva anticipato.

Ancona che appare schiacciata sulla sua metà campo, Perugia in costante pressione.

Minuto 18: Prima ammonizione dell'incontro: giallo a Moretti per un fallo su Seghetti.

Sylla dal dischetto si fa ipnotizzare dal portierone biancorosso, che si distende sulla sua sinistra e respinge la conclusione dell'attaccante biancorosso.

Minuto 15: PARATA DI PERUCCHINI! ANCORA 0-0 TRA PERUGIA E ANCONA!

Verticalizzazione improvvisa di Vulikic, che pesca nel cuore dell'area Sylla, il quale si gira e sfugge a Radicchio che lio aggancia da dietro.

Minuto 14: RIGORE PER IL PERUGIA!

Minuto 5: Risposta del Perugia con Paz, che corre veloce sul binario destro e crossa al centro, bel velo di Seghetti ma nel cuore dell'area Pasini c'è e spazza il pallone lontano.

Minuto 3: Primo spunto del match per i dorici, con una bella discesa sul versante destro di Energe, che si accentra entrando in area e calcia, ma viene murato.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO.

Le formazioni ufficiali:

PERUGIA: Adamonis, Mezzoni, Vulikic, Lewis, Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi, Kouan, Sylla, Seghetti. All. Formisano

A disposizione: Abibi, Yimga, Cancellieri, Angella, Vasquez, Matos, Bezziccheri, Ricci, Cudrig, Agosti, Bozzolan, Giunti, Souare, Viti.

ANCONA: Perucchini, Barnabà, Cella, Radicchio, Pasini, Martina, Gatto, Saco, Cioffi, Moretti, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Perri, Marenco, Agyemang, Clemente, D’Eramo, Giampaolo, Prezioso, Basso, Vogiatzis.

Un’Ancona in formato totalmente inedito fa tappa al “Curi”, contro un Perugia che naviga in acque particolarmente agitate dopo la cocente sconfitta sul campo dell’Entella e la frattura netta, di difficile ricomposizione, tra la parte più calda della tifoseria e la società. Facile immaginare una grande voglia di riscatto da parte dei padroni di casa, che nel match contro i dorici ritroveranno in difesa i rientranti Vulikic e Lewis, confermando buona parte della squadra vista nell’ultimo impegno di Chiavari. Tante, invece le assenze in casa dorica, dove manca mister Colavitto squalificato: sempre out Paolucci e Pellizzari, non ce la fa Mondonico, partono dalla panchina sia Prezioso che Vogiatzis. Quindi la retroguardia vede l’esordio dal primo minuto di Radicchio, fruibile sia come braccetto insieme a Pasini e Cella che sul binario destro - con l'arretramento di Barnabà preferito a Clemente - e Martina sul versante opposto. Curiosità per la posizione di Cioffi, schierato dopo aver scontato il turno di stop, insieme ad Energe e Moretti (preferito a Giampaolo per avvicendare Spagnoli appiedato dal giudice sportivo), il quale potrebbe o dare man forte al centrocampo che contempla Gatto e Coli Saco oppure agire da esterno offensivo.