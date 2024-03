Perugia-Ancona, gli highlights della gara ed il commento di Filippo Perucchini

Il suo primo rigore parato con la maglia dell’Ancona non ha portato in dote un risultato utile. Anzi, le sue parate hanno probabilmente evitato il tracollo dei biancorossi al “Curi”, risultando provvidenziali per scongiurare il rischio di una goleada del Perugia. Ma per Filippo Perucchini, il quale peraltro ha anche sfiorato il pallone calciato da Lisi nel secondo penalty – che ha sbloccato il risultato – la prodezza sulla massima punizione di Sylla ha valenza relativa, se non nulla, in considerazione del risultato finale. «Dico la verità, a me di parare il rigore e perdere la partita sinceramente non mi interessa – conferma – perché se lo respingi e ti porta punti è un conto, sennò non serve a niente. Preferivo portare via punti senza pararne nessuno, in questo momento l’obiettivo è troppo più grande rispetto a tutto il resto. Il rigore non può dare punti, quindi mi girano le scatole».

Il portierone biancorosso analizza il match contro il Perugia partendo dal primo quarto d’ora. «Penso che la squadra abbia approcciato nel modo giusto all’impegno, stavamo tenendo bene il campo ed eravamo presenti. Poi dopo i due rigori l’incontro si è fatto sicuramente più difficile: abbiamo concesso troppo, c’è da fare di più perché siamo in una situazione in cui non possiamo permetterci di fare grossi regali agli avversari, soprattutto a una squadra attrezzata, forte e costruita per stare tra le prime posizioni. Le prossime sette partite vanno affrontate in modo diverso, sotto il profilo dell’attenzione, senza cedimenti sotto il profilo mentale e restando sempre dentro la partita. Manca un mese e mezzo, c’è da togliersi dalla testa tutto quello che è stato e pensare che bisogna dare il 100% da qui in avanti».

«Dobbiamo essere più affamati – conclude Perucchini – ho ascoltato una parte della conferenza di mister Noviello e sono d’accordo con le sue parole, in qualche modo dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro perché noi abbiamo un obiettivo da centrare che è troppo grande. Nello spogliatoio ho fatto alcune considerazioni, ho parlato di cose che secondo me dobbiamo assolutamente migliorare. L’ho fatto perché avendo esperienza in questa categoria cerco di toccare i tasti giusti con tutti. Ovviamente, però, quello che ho detto non ve lo dico, deve restare tra di noi».