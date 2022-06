Ancona, biennale per il portiere Perucchini. La Lega Pro ufficializza le date d’inizio

ANCONA- Filippo Perucchini (’91) sarà il nuovo portiere dell’Ancona. L’ufficialità, che sarà effettiva dal 1 luglio, era nell’aria da qualche giorno ma si è concretizzata ieri con la firma di un precontratto che legherà l’estremo difensore bergamasco ai dorici per i prossimi due campionati. Cresciuto calcisticamente nel Milan e reduce da una stagione con il Teramo in Lega Pro, Perucchini ha militato nell’allora Serie C2 con Alma Juventus Fano, Lecco e Chieti, in Serie C con Como, Lecce (con cui ha vinto un campionato con Fabio Liverani in panchina) e Pistoiese e in Serie B con Varese, Benevento, Ascoli ed Empoli.

Intanto, nella giornata di ieri (8 giugno), il Consiglio direttivo della Lega Pro ha stabilito le date della prossima stagione. La Coppa Italia partirà il 21 agosto mentre, sette giorni dopo, sarà previsto l’inizio del campionato di Lega Pro. L’ultima giornata di regular season, analogamente alla scorsa stagione, sarà il 23 aprile 2023. Rese note anche le finestre playoff che si estenderanno dal 30 aprile all’11 giugno. Durante i Mondiali in Qatar la Lega Pro, così come la Serie B, non si fermerà.