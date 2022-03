Passatempese, fame di vittoria: con il Valfoglia per tre punti che mancano da dicembre

Dopo aver concluso febbraio con un pirotecnico 3-3 sul campo del Villa San Martino, la Passatempese inaugura marzo affrontando il Valfoglia, nella sfida valevole per la terza giornata di ritorno del girone A di Promozione. Un mese che potrà dire molto sulle sorti dei galletti, a caccia di un successo che manca da inizio dicembre (4-3 al Sassoferrato Genga) ed attesi da quattro impegni molto ostici: dopo la sfida di domani, i gialloblù partiranno per due trasferte consecutive a Montecchio e a Barbara, concludendo infine con il derby mai banale contro la Filottranese.

In merito all’incontro in programma domani alle 15 al Comunale di Passatempo, i padroni di casa ci arrivano sullo slancio da un cauto ottimismo alimentato dopo la rimonta di Pesaro, che può riconsegnare ai ragazzi di Busilacchi quella fiducia venuta meno dopo la sconfitta di dicembre al “Diana”. I rientri a pieno regime di Maraschio, Nemo e Iannaci possono essere un ulteriore toccasana per riscaldare l'ambiente, senza dimenticare quell’attacco che sembra aver ritrovato la via del gol grazie al ritorno di Ferreyra, assistito da ottimi giovani ma anche dai più esperti come i fratelli Agostinelli.

Gli ospiti si presentano come una formazione temibile, capace più volte di fare il colpo grosso lontano dalle mura amiche in questo campionato (cinque le affermazioni esterne, appena due in meno della capolista Osimana), ma soprattutto con un ragguardevole bottino di punti incamerato negli ultimi tre mesi, durante i quali – al fronte di una sola sconfitta incassata proprio sul campo del Villa San Martino – hanno conquistato tre vittorie e tre pareggi. A maggior ragione la prestazione di carattere sfornata in terra pesarese deve essere di ispirazione per la Passatempese, che vuole tornare ai ritmi di fine 2021 che l'avevano portata a collocarsi stabilmente nella zona play-off, invece al momento distante cinque lunghezze.