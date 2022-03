Valfoglia sempre più...da esportazione. A Passatempo sesta vittoria esterna

Continua il tabù "Gallo" per la Passatempese, che cade ancora una volta davanti ai propri tifosi. Non basta il ritorno al gol di Maraschio ad evitare la quinta sconfitta casalinga in questa stagione: il Valfoglia al triplice fischio finale si impone 2-1 dimostrando una volta in più la sua vocazione esterna, testimoniata dalla sesta affermazione lontano dal pubblico di casa.

Busilacchi schiera i rientranti Iannaci e Luca Agostinelli, cui si aggiunge la mossa a sorpresa Della Rossa. Avvio in salita per i locali, che dopo dieci minuti si trovano subito a rincorrere per il vantaggio di Diomede siglato su calcio di rigore, decretato dall’arbitro per un contatto in area di rigore tra le proteste dei padroni di casa. Dopo aver incassato l’1-0, i gialloblu sembrano rispondere bene e si fanno vedere più volte nella metà campo avversaria. L'occasione più ghiotta è una punizione dal limite calciata da Magi disinnescata da Adibiyi con un grande intervento. Il primo tempo si conclude con l'amaro in bocca per i galletti, in svantaggio nonostante una buona prestazione.

Dopo l'intervallo l'inerzia della gara cambia. Gli uomini di Angelini assumono il controllo, che al 65' tramutano nel doppio vantaggio siglato da Scoccimarro al termine di un’azione nata sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Negli ultimi minuti Maraschio riaccende la speranza gialloblù di evitare il k.o., ma i tentativi si infrangono sul muro issato dagli ospiti. Si allunga così la serie di incontri senza successi per la formazione di mister Busilacchi, attesa ora da un doppio impegno in trasferta prima a Montecchio e poi sul campo dell’Ilario Lorenzini Barbara.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – VALFOGLIA 1-2 (0-1 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Esposito (78’ Maraschio), Iannaci, Mandolini, Capomagi (65’ Catena), L. Agostinelli (57’ Nemo), Castorina (57’ Martiri), Ferreyra, Magi, Della Rossa (78’ Lorenzini). All. Busilacchi

VALFOGLIA: Adibiyi, Capi, Cinciarini (74’ Sanchini), Pedini, Magnani, Scoccimarro, Giunchetti (60’ Serafini), Diomede, Donati, Ricciotti, Tatò (13′ Manca). All. Angelini

ARBITRO: Paoletti (FM)

ASSISTENTI: Bohorquez (MC), Tiberi (AN)

RETI: 10′ Diomede su rig., 65’ Scoccimarro, 72’ Maraschio