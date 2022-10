La Passatempese continua a correre: Mihaylov abbatte il Trodica

La quarta giornata del Girone B, contrassegnata da una scarsa vena realizzativa (appena quattordici reti in otto match) elegge la Passatempese come autentica sorpresa del raggruppamento sud. La vittoria di misura con il Trodica pone i gialloblu al vertice della graduatoria, con otto punti racimolati in quattro uscite al pari della Civitanovese con cui la compagine osimana condivide la vetta. Incontro dal sapore particolare, quello andato in scena al “Gallo”, visto che sulla panchina avversaria siede quel Massimo Busilacchi timoniere della Passatempese per quasi due lustri. Ma i padroni di casa non si sono inteneriti, disputando un match concreto e trovando nel finale il colpaccio grazie alla rete del subentrato Mihaylov.

Poco da segnalare in un primo tempo che ha visto Cuccù sfiorare l’1-0, ma più in generale l’atteggiamento prudente e la buona organizzazione difensiva delle due squadre ha avuto come conseguenza un nulla di fatto in termini di gol ma anche di nitide occasioni da rete. Più pimpanti i secondi 45’, nei quali la Passatempese si fa viva dalle parti di Fatone con Stacchiotti (la difesa riesce a disimpegnare), ma suda freddo sull’iniziativa di Cingolani che viene disinnescata da un ottimo intervento di Campana. La sensazione che potrebbe essere un episodio a decidere prende sempre più campo: ed è infatti una magia di Mihaylov a spezzare l’equilibrio. Entrato a metà ripresa, il ventitreenne attaccante riceve la sfera da Stortoni, si accentra e indirizza verso il palo più distante una conclusione che fredda un immobile Fatone. E’ la rete che vale i tre punti, e che rafforza il ruolo di protagonista della Passatempese nel Girone B.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE - TRODICA 1-0 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Stacchiotti, Esposito (65’ Petrini), Maraschio, Mandolini, Conserva (71’ Stortoni), Catena, Ferreyra (88’ Montesi), Martiri (71’ Longo), Simoncini (65’ Mihaylov). All. Menghini

TRODICA: Fatone, Frinconi, Berrettoni (66’ Porfiri), Ciccalè (93’ Lombardelli), Ciaramitaro, Perfetti, Ciccarelli (82’ Vipera), Zandri, Cuccù, Cingolani (77’ Prosperi), Ruzzier. All. Busilacchi

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Grieco (MC)

RETE: 84’ Mihaylov