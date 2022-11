Passatempese, rimonta a metà: a Pollenza terzo k.o. consecutivo

La Passatempese non cambia marcia e comincia novembre collezionando la terza sconfitta consecutiva. Dopo i passi falsi contro Aurora Treia e Civitanovese, i gialloblù sono costretti alla resa al “Crocetti” di Casette Verdini contro la formazione di casa, che sale in graduatoria a quota 11 agganciando proprio la formazione di Menghini. L’incontro per gli ospiti si mette subito in salita: passano infatti tre minuti ed il Casette sblocca il punteggio, grazie ad una perla di Ulivello che dopo aver ricevuto da Romanski, stoppa e rovescia verso la porta di Campana la sfera che si insacca alle spalle dell’estremo difensore gialloblù per l’1-0. Il gol a freddo disorienta la Passatempese, che solo a metà tempo, sfruttando un paio di pericolosi calci piazzati, riesce concretamente a creare qualche pericolo alla porta difesa da Ciminari. Ma è ancora la squadra di casa a graffiare: al 32’ Perrella angola troppo il suo diagonale, ma al 41’ Russo – servito da Romanski – non può sbagliare e timbra il raddoppio, mentre poco prima del duplice fischio è Zannini a mettere una bella pezza sulla percussione di Donnari lanciato in porta.

Dopo l’intervallo il Casette prova subito a calare il tris per mettere in ghiaccio il risultato, ma mentre Ulivello di testa al 54’ alza troppo la mira, al 58’ la Passatempese non fallisce il rendez-vous col gol: merito di Simoncini, il cui tap seguente alla respinta di Ciminari su tiro di Ferreyra permette ai gialloblù di accorciare le distanze. Col passare dei minuti salgono stanchezza e nervosismo: gli ospiti non trovano né spazi né jolly nel mazzo per completare la rimonta. E' invece la squadra di Lattanzi a sfiorare due volte il colpo del knockout: Campana prima dice di no a Russo direttamente da corner, poi sbarra la strada alla doppietta personale di Ulivello ed il triplice fischio certifica il 2-1 e tre, meritati, punti per i locali.

Il Tabellino:

CASETTE VERDINI – PASSATEMPESE 2-1 (2-0 p.t.)

CASETTE VERDINI: Ciminari, Donnari, Menchi, Tidei, Marziali, Lami (65’ Ghannaoni), Tidiane, Russo, Perrella (62’ Barchetta), Ulivello, Romanski (92’ Galassi). All. Lattanzi

PASSATEMPESE: Campana, Lorenzini (85’ Pieroni), Mandolini, Maraschino, Stacchiotti (72’ Montesi), Stortoni (46’ Mihaylov), Zannini (72’ Martiri), Camilletti, Catena, Ferreyra, Simoncini. All. Menghini

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Bertuzzi (FM)

RETI: 3’ Ulivello, 41’ Russo, 58’ Simoncini