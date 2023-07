Passatempese, la grinta di mister Mezzanotte: «Voglio una squadra sempre battagliera»

«Vorrei ringraziare il presidente e tutta la società per questa importante opportunità che mi hanno dato. La stima da parte di tutti loro me la sono guadagnata da giocatore, per quello che ho dato per questa maglia. Vorrei confermare questa stima anche in veste di allenatore e, vi garantisco, farò di tutto per riuscirci». Esordisce così il (nuovo, ma già consolidato) mister Gianluca Mezzanotte nel suo discorso di presentazione ai componenti della prima squadra della Passatempese, nell’incontro che si è tenuto presso il campo sportivo “Muzio Gallo”, assieme ai giocatori, al presidente Mauro Staffolani e ai co-allenatori e preparatori Daniele Martino, Stefano Borbotti e Manuele Galassi. Dal campo alla panchina l’energia rimane la stessa, la carica e la voglia di cominciare (e di ricominciare) anche.

«È tempo di voltare pagina – commenta – e di scrivere un nuovo capitolo insieme. Dimentichiamo quello che è stato lo scorso anno e andiamo avanti con un’altra testa, con un’altra storia. Il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere è l’entusiasmo sia nel gruppo-squadra sia nell’ambiente e l’ambiente siamo noi che lo facciamo. Sapete che giocatore ero, sapete come la penso, io voglio una squadra battagliera, battagliera in campo, battagliera sempre, una squadra di livello». Mezzanotte resta fedele al tema della riconoscenza e appartenenza alla maglia andando a presentare anche Daniele Martino, Stefano Borbotti e Manuele Galassi, rispettivamente preparatore portieri, secondo allenatore e preparatore atletico, che lo affiancheranno per questa stagione calcistica.

«Sono contentissimo – dice Mezzanotte – perché sono, innanzitutto, degli amici, dei compagni, dei ragazzi che conoscono bene l’ambiente, che hanno scritto un capitolo della storia della Passatempese e sono delle persone che hanno a cuore questa maglia e che vedono il calcio come lo vedo io. L’allenatore deve spronarli, i ragazzi. Io un po’ vi conosco tutti, so quello che valete, le potenzialità che avete e voglio che le tiriate fuori tutte, che le sprigionate tutte. Tutti siete importanti e tutti giocherete. Prima, però – conclude in tono scherzoso, ma non troppo – dovrete sputare sangue».