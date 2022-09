La Passatempese non sfonda: senza reti il debutto casalingo col Potenza Picena

Secondo round in questo inizio di stagione tra Passatempese e Potenza Picena, che si sono già affrontate in occasione dell’andata dei sedicesimi di Coppa Promozione. La sfida del 3 settembre aveva visto i giallorossi imporsi per 3-1, in campionato l’epilogo del match è costituito da un pareggio senza reti, il secondo per i padroni di casa (dopo l’1-1 maturato a Monturano) e secondo “clean sheet” per la squadra di Santoni, dopo l’1-0 casalingo nel turno inaugurale contro il Matelica. Mercoledì terzo atto della sfida, con la gara del Comunale di Passatempo valida per il ritorno di Coppa che metterà in palio il passaggio del turno.

Due acuti in un primo tempo condizionato dalla pioggia battente: pronti via e Ferreyra ha subito la palla buona per sbloccare il risultato, ma dopo una bella galoppata spara addosso a Giacchetta vanificando la chance del vantaggio. Difese ordinate e campo pesante limitano le note di cronaca, e si arriva così a ridosso del duplice fischio quando Catena deposita in rete il pallone sfuggito in presa alta a Giacchetta, sul quale viene però ravvisata una carica che comporta l’annullamento del gol. Nella ripresa la Passatempese prova a spingere maggiormente, va alla conclusione al 70’ con Zannini che non inquadra lo specchio e successivamente semina scompiglio con Ferreyra su cui la difesa giallorossa riesce però rimediare. Ultimo brivido per gli ospiti in pieno recupero: Longhi, entrato a metà ripresa, può battere a rete su azione nata da un tiro dalla bandierina, ma l’impatto con la sfera non è ottimale e l’occasione sfuma.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – POTENZA PICENA 0-0

PASSATEMPESE: Campana, Petrini, Esposito, Maraschio, Mandolini, Stortoni (60’ Camilletti), Catena, Zannini (85’ Stacchiotti), Ferreyra (82’ Clementi), Martiri (70’ Longhi), Simoncini (70’ Mihaylov). All. Menghini

POTENZA PICENA: Giacchetta, Fini, Telloni, Zuchi, Giaccaglia, Dutto, Rossini, Mancini (72’ Micheli), Morbidelli (65’ Cerbone), Abbrunzo (91’ Mosquera), Nardacchione (27’ M. Baldoccini). All. Santoni

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Bruno (MC)