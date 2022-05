Portuali, felicità di rigore: Gasparini griffa il blitz al "Gallo"

Acuto play-off dei Portuali di mister Ceccarelli, che espugnano Passatempo grazie alla terza vittoria di misura del girone di ritorno (dopo quelle ottenute contro Sassoferrato Genga e Olimpia Marzocca) ed allunga il passo nella volata che mette in palio i posti per gli spareggi promozione. Per i gialloblu una battuta d’arresto che stoppa sul nascere il positivo trend cominciato in aprile (sette punti nelle ultime tre uscite), ma soprattutto non consente di prendere margine per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della graduatoria, sfruttando opportunamente i risultati arrivati dagli altri campi. Mister Busilacchi deve ancora optare per una retroguarda rimaneggiata: il centrale a fianco di Mandolini è Esposito, mentre le fasce sono occupate da Luca Agostinelli e Castorina, ma i padroni di casa riescono comunque a difendere con ordine ed efficacia concedendo molto poco alla compagine anconetana.

Il match si rivela fin da subito nervoso e poco emozionante: dopo pochi istanti i locali reclamano per un fallo in area avversaria non fischiato dal direttore di gara. Sorte inversa per gli uomini di Ceccarelli, che al minuto 34 ottengono un calcio di rigore per fallo di Castorina su Pelosi. Gasparini, tra le proteste dei padroni di casa, si presenta dagli undici metri e realizza il gol che deciderà la sfida. Il seguito della gara si sviluppa sulla falsa riga dello spezzone antecedente alla rete ospite: pochi i sussulti da una parte e dall'altra, gara bloccata soprattutto dalla consapevolezza dell’importanza della posta in palio. Nella seconda frazione il tecnico dei galletti si gioca il tutto per tutto inserendo tre esterni offensivi (Agostinelli, Della Rossa e Pieroni) al posto di Martiri, Capomagi e Catena. La freschezza dei nuovi entrati non va ad incidere sull'incontro, che si conclude così sullo 0-1.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – PORTUALI ANCONA 0-1 (0-1 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Castorina, Esposito, L. Agostinelli, Mandolini, Catena (84’ Pieroni), Capomagi (71’ Della Rossa), Stortoni (63’ Iannaci), Ferreyra, Martiri (74’ M. Agostinelli), Pigliacampo. All. Busilacchi

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Polidori (60’ Bozzi), Santoni, Gasparini, Ribichini, Pelosi (66’ Moretti), Sassaroli, Gioacchini, Remedi (52’ Mascambruni), Marzioni. All. Ceccarelli

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Colombo (FM)

RETE: 34’ Gasparini su rig.