Cavaliere ancora decisivo: i "ferrai" si impongono nel derby di Osimo

Un successo più netto di quanto non dica il punteggio ha consentito ai ferrai di aggiudicarsi il derby tutto osimano ed anche di sbloccarsi in trasferta, conquistando i primi punti dopo tre sconfitte consecutive nei match esterni. Avvio di marca biancoverde con Bassotti che al 2′ è ostacolato in area al momento del tiro. Al 9′ Masi in slalom semina tutti, ma solo davanti al portiere angola male. La Passatempese risponde al 10′ con la conclusione di Ferreyra, con Bottaluscio attento a respingere di piede. I ferrai al 25′ potrebbero passare con Gigante che però spara in bocca a Campana. Di rimando gli ex Martiri e Iannaci, al 36′ da calcio piazzato, confezionano l’occasione importante, conclusa con il colpo di testa che termina di poco alto.

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo, al 47′ Gigante salva i suoi con un intervento provvidenziale sulla linea di porta biancoverde. Dallo scampato pericolo i ragazzi di mister Fenucci si ricompattano mettendo in apprensione la retroguardia dei padroni di casa, con azioni ficcanti. Cosicché al 61′, dagli sviluppi di calcio d’angolo, Cavaliere sottomisura insacca per la rete del vantaggio. La reazione dei locali c’è ma più che altro è nervosa e poco lucida. I ferrai, invece, sono bravi a stringere tutti gli spazi, rispondendo con efficaci ripartenze. Nel finale l’Osimo Stazione potrebbe addirittura arrotondare con Testoni al 81′ di testa e con la doppia conclusione di Agostinelli al 88′ e 90′ ma con scarsa fortuna.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – OSIMO STAZIONE 0-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Capomagi (70′ Notti), Esposito, Iannaci, Mandolini, G. Mezzanotte, L. Agostinelli, M. Mezzanotte (72′ Piglicampo), Ferreyra, Martiri, Pieroni (76′ Della Rossa). All. Busilacchi.

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Gigante, Rinaldi, Ippoliti, Candolfi, Staffolani (80′ Testoni), Masi, Cavaliere (83′ Agostinelli), Bassotti (60′ Taddei), Gyabaa Douglas. All. Fenucci

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC), Bellagamba (MC)

RETE: 61′ Cavaliere