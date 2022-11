Finalmente Passatempese: batte il Monticelli e volta pagina

La Passatempese esce dal tunnel. Tante le cinque sconfitte consecutive, che avevano fatto precipitare i gialloblù in una graduatoria che resta comunque incredibilmente compatta (se si esclude la Civitanovese in fuga, le altre sedici sono raggruppate in sette punti). La luce arriva nel match contro il Monticelli, vinto grazie all’accelerazione del secondo tempo, per tre punti messi in cassaforte che mancavano da metà ottobre. Buona la partenza dei padroni di casa, che cominciano col piglio giusto sfiorando la rete addirittura dopo due giri di lancette, con il palo colpito da Catena da distanza ravvicinata. La risposta del Monticelli è nella conclusione di Bernabei, che impatta debolmente da posizione vantaggiosa permettendo a Campana di sventare la minaccia. Nel prosieguo del primo tempo determinante Marcucci: prima si oppone con efficacia a Ferreyra, poi nell’azione seguente sbroglia nuovamente la matassa sulla mischia venutasi a creare dagli sviluppi del tiro dalla bandierina.

Secondo tempo in cui sale il ritmo del gioco. Al settimo passa in vantaggio la Passatempese: palla respinta dalla difesa, raccolta da Martiri il cui tiro viene battezzato fuori da Marcucci ma la palla lo scavalca e si insacca alle sue spalle. Reagisce il Monticelli, con tanto di proteste all’indirizzo del direttore di gara per un presunto tocco di mano in area gialloblù e successivamente su un tiro di Bernabei con il pallone sulla linea di porta, salvato prima che la oltrepassasse completamente. I piceni proseguono nel forcing, Bernabei di testa non inquadra lo specchio della porta mentre sulla sberla di Raffaello è Campana a mettere una provvidenziale pezza. Fuochi d’artificio finali: al minuto 89 Calvaresi stende in area Storani e Stortoni dal dischetto timbra il 2-0, in pieno recupero Gibellieri trova il guizzo che permette al Monticelli di accorciare le distanze, ma non di evitare la quarta battuta d’arresto del torneo.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – MONTICELLI 2-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Lorenzini, Capomagi (71’ Camilletti), Maraschio, Montesi, Stortoni, Catena (84’ Storani), Zannini (75’ Conserva), Ferreyra, Martiri, Simoncini. All. Menghini

MONTICELLI: Marcucci, Tarli, Calvaresi, Alijevic, Santoni (85’ Caringola), Natalini, Giorgi (71’ Carillo), Raffaello, Bernabei (84’ Cappelletti), Gibellieri, Iachini (61’ Vespa). All. Filippini

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Belleggia (FM)

RETI: 52’ Capomagi, 89’ Stortoni su rig., 91’ Gibellieri