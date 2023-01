Passatempese-Matelica, è mancato solo il gol

La Passatempese conferma anche in questo inizio di 2023 il trend visto nell’ultimo mese dello scorso anno. Il pareggio interno contro il Matelica fa salire a cinque i risultati utili consecutivi per i gialloblù, che si traducono in un quinto posto a prescindere da quelli che saranno i risultati sia del posticipo, che del recupero di mercoledì tra Monturano e Palmense. Gara divertente, quella vista “Muzio Gallo”, con due squadre che hanno dato vita ad un confronto equilibrato e combattuto, peraltro sbloccato in apertura dagli ospiti con Gubinelli su calcio di punizione battuto da Scotini, ma il gol del possibile 1-0 è viziato da una posizione di off-side ed annullato dal direttore di gara. Ancora Matelica in apertura di match, al 17’ con Pettinelli che però alza colpevolmente la mira su un preciso traversone di Merli. Dopo altre due iniziative biancorosse portate dal solito Gubinelli (al 21’ colpo di testa fiacco su traversone di Girolamini, al 25’ conclusione che si perde oltre la traversa), si sveglia la Passatempese: prima al 30’ bucando Ginestra con Storani (rete annullata per fuorigioco), poi con i tiri di Zannini (alto) e di Storani, disinnescato dal portiere ospite.

Avvio di ripresa subito pimpante, col Matelica che prima costringe Strappini alla parata provvidenziale sul diagonale di Gubinelli (successivamente uscito per infortunio), e poi sciupa con Pettinelli che mette alto. Ma è la Passatempese a crescere col passare dei minuti, fino a rendersi pericolosa nel quarto d’ora finale con il neo entrato Ferreyra, il quale al 75’ si vede deviare la conclusione verso la porta da Ferretti, e sei minuti più tardi con Mihaylov che non inquadra lo specchio della porta su torre di Ferreyra mettendo sul fondo il suo sinistro. Ultimi sussulti con Ginestra che dice di no a Mandolini su punizione ed in pieno recupero con Marino che non sfrutta l’angolo di Scotini non trovando l’impatto ottimale sulla sfera, ed il punteggio resta fissato sullo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE-MATELICA 0-0

PASSATEMPESE: Strappini, Capomagi (23’ Stortoni), Esposito (63’ Polidori), Maraschio, Montesi, Mandolini, Catena (63’ Ferreyra), Zannini (80’ Mihaylov), Storani, Martiri, Simoncini (80’ Cavezzi). All. Menghini

MATELICA: Ginestra, Girolamini, Merli, Gubinelli (66’ Aquila), Marino, Ferretti, Rango, Scotini, Papa, Pettinelli (77’ Grespini), Chornopyshchuk (68’ Raponi). All. Ciattaglia

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Bohorquez (MC)