Passatempese, primi tre punti casalinghi: Mandolini affonda il Montecchio

Era una Passatempese alla ricerca del riscatto, dopo un serie di tre sconfitte maturate tra campionato e Coppa. E per la formazione di mister Busilacchi arrivano i tre punti, al termine della sfida contro Montecchio, epilogo di un incontro poco emozionante, in cui i portieri sono stati perlopiù inoperosi. Poco da segnalare nella prima metà di gara, con due episodi degni di nota, uno dei quali ha contribuito a cambiare l’inerzia della gara: prima, al 20’ un gol annullato a Iannaci – per posizione di off side – tra le proteste dei padroni di casa, e successivamente – poco dopo la mezz’ora – l’espulsione per doppia ammonizione di Bastianoni, che lascia il Montecchio in dieci.

Nel secondo tempo la gara resta equilibrata: ci prova Papa, senza fortuna, ma è degli ospiti l’occasione più nitida, quando un gran destro a giro di Mancini si stampa sulla traversa. Passano due minuti e c'è il gol che decide il confronto: tiro dalla bandierina, Mandolini stacca e di testa beffa Celato, la miglior maniera di festeggiare il rientro in campo nella formazione titolare dopo l'infortunio che aveva reso il difensore classe 1989 indisponibile nelle prime partite stagionali. E’ la rete che permette alla Passatempese di conquistare i primi tre punti tra le mura amiche, e di portarsi nella prima metà della graduatoria. Montecchio al secondo stop stagionale, ed ancora nel gruppo – insieme a Cantiano e Loreto – delle formazioni che devono brindare al successo nel torneo.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – K SPORT MONTECCHIO 1 – 0 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Esposito, Iannaci, Mandolini, G. Mezzanotte, L. Agostinelli (24’ Pigliacampo), Stortoni, Papa (76′ Capomagi), Martiri, Della Rossa (50’ Pieroni). All. Busilacchi

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Marpella (65’ Ceretti), G. Liera, Beninati, Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Rossi, Cocchi (70’ Mazzari), Mancini, Bracci. All. Marchetti

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Zitti (Jesi)

RETE: 70’ Mandolini