Passatempese-Filottranese, derby con vista salvezza diretta

Derby e crocevia essenziale per le sorti delle due squadre. Il match tra la Passatempese e la Filottranese è facile da riassumere, come è ugualmente impellente la necessità delle due squadre di fare punti per prendere commiato da una zona play-out in cui la lotta si fa sempre più serrata. Diverso il percorso di avvicinamento delle due formazioni all’appuntamento: dopo un inizio stentato, i biancorossi di mister Giuliodori hanno raccolto quattordici punti nelle ultime nove giornate, obbligando tra l’altro la capolista Osimana ad incassare la prima sconfitta esterna della stagione e prendendo l’intera posta nell’ultimo, delicato confronto vinto 2-0 contro il Sassoferrato Genga.

Per la Passatempese, dopo un avvio di torneo positivo ed impreziosito da una convincente serie di vittorie (tra cui anche quella casalinga con la Vigor Castelfidardo attualmente terza), è arrivata una costante frenata che negli ultimi tre mesi ha portato in dote appena cinque punti, imponendo un brusco cambiamento di collocazione nella graduatoria che ora vede i gialloblu invischiati nella bagarre della bassa classifica. Tra le buone notizie, i rientri di Campana e Gianluca Mezzanotte che permetteranno a mister Busilacchi di poter superare in parte le criticità derivanti dal corposo numero di indisponibili.

«Il derby è sempre una sfida particolare - esordisce così il tecnico della formazione biancorossa, Marco Giuliodori - ed i nostri avversari cercheranno di riscattare l'ultima loro sconfitta. La partita che ci attende sarà difficilissima su un campo dove la Passatempese ha fatto sempre bene, allenata da un tecnico di esperienza e per noi dunque sarà fondamentale non abbassare la guardia. Con tutto il rispetto per il nostro avversario, noi dovremo solo concentrarci su noi stessi, sapendo che possiamo fare bene su campi difficili come abbiamo già fatto e faremo di tutto per tornare a Filottrano con un bottino di punti importanti in questa fase della stagione».