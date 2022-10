Civitanovese, prove di fuga. Passatempese al primo stop casalingo

Prove tecniche di allungo per la capolista Civitanovese, che al Comunale di Passatempo ottiene la quinta vittoria in campionato, e grazie al guizzo di Garcia – ed agli interventi di Taborda, determinante in più di una circostanza specie nella prima metà di gara – porta a cinque le lunghezze di vantaggio sulla seconda in graduatoria (l’Aurora Treia, bloccata sull’1-1 a Monturano), mantenendo contestualmente anche l’imbattibilità nel torneo. Mastica amaro la Passatempese, che perde l’imbattibilità casalinga al termine di una sfida comunque ben giocata, in cui a fare la differenza è stato ancora volta il cinismo dei rossoblu.

Inizia subito col piede giusto la squadra di casa, con Zannini che da distanza ravvicinata si vede negare la rete da un Taborda subito “on fire”. Risposta della Civitanovese affidata a Strupsceki e Garcia (il quale poco dopo il quarto d’ora manda di poco sopra la traversa il pallone su punizione), ma la difesa locale ha buon gioco. Finale di primo tempo con i portieri protagonisti: Taborda si rifugia in corner sulla punizione potente di Mandolini, mentre Campana dice di no ad una sberla di Ruggeri dalla lunga distanza.

La ripresa si apre con i rossoblu che spingono alla ricerca del gol. Passatempese che al contrario sembra voler rifiatare aspettando gli ospiti per provare poi a pungere di rimessa. A decidere il match è il guizzo di Garcia poco prima della mezz’ora: azione che nasce sull’asse Mangiacapre-Strupsceki, cross di quest’ultimo a cercare e trovare Garcia che di testa corregge in rete per il gol rivelatosi decisivo. Forcing finale dei gialloblù che porta Zannini a concludere alzando troppo la mira, ed ad esaltare ulteriormente Taborda, il quale blinda la porta respingendo al mittente la punizione di Maraschio ed al 93’ opponendosi efficacemente all’inzuccata di Ferreyra.

Il tabellino:

PASSATEMPESE – CIVITANOVESE 0-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Lorenzini (91’ Pieroni), Maraschio, Mandolini, Stacchiotti (76’ Martiri), Zannini (81’ Capomagi), Stortoni, Conserva (63’ Catena), Simoncini, Mihaylov (68’ Nemo), Ferreyra. All. Menghini

CIVITANOVESE: Taborda, Marconi (50’ Mangiacapre), Nasif, Greco, F. Ruggeri I°, Giordani (76’ Marini), Visciano, F. Ruggeri II°; Garcia (81’ Rapagnani), Paolucci (57’ Galli, 70’ Mandolesi), Strupsceki. All. Nocera

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Sannucci (MC)

RETE: 73’ Garcia