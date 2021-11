La Passatempese non sfonda il muro del Cantiano

Frenata, inaspettata, per una Passatempese che non sfonda il muro del Cantiano fanalino di coda in graduatoria ed è obbligata a rimandare il sorpasso in vetta. Uno 0-0 effettivamente difficile da pronosticare alla vigilia, considerando non solo il buon momento di forma dei gialloblu – reduci da due vittorie consecutive – ma anche le difficoltà incontrate dai pesaresi, che nelle precedenti dieci giornate non avevano raccolto neanche un punto, peraltro incassando venticinque reti senza segnarne nemmeno una.

La partenza dei padroni lascia presagire ben altro genere di risultato, visto che già al secondo minuto un tiro di Magi viene salvato sulla linea dalla difesa ospite, poi nel corso dei primi 45’ in due occasioni Luca Agostinelli va vicino all’1-0 ma non inquadra bene lo specchio della porta. La difesa del Cantiano regge bene l’urto e dopo aver concluso la prima frazione di gioco senza subire reti, nella ripresa tiene ulteriormente botta. Sale il nervosismo tra i padroni di casa, che vedono i minuti trascorrere inesorabilmente senza riuscire a bucare la retroguardia ospite: tanto possesso palla, conclusioni da fuori area imprecise, lanci lunghi su cui il pacchetto arretrato della formazione di Romitelli ha buon gioco.

Due i sussulti nella seconda frazione: un contatto tra il portiere Masci e Ferreyra che non viene sanzionato dall’arbitrato tra le proteste della squadra osimana e, in pieno recupero, un’inzuccata di Notti che obbliga l’estremo difensore ospite a superarsi per evitare la beffa finale. Termina 0-0, con la Passatempese che agganciata al secondo posto dal Barbara ed attesa ora dalla difficile trasferta di Ancona contro i Portuali, ed un Cantiano che riesce a sbloccarsi ed a muovere per la prima volta la sua classifica, con la zona tranquillità che però, al momento, resta parecchio lontana.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – CANTIANO 0-0

PASSATEMPESE: Donadio, Zoli, Esposito, Catena, Mandolini, Stortoni (60’ Capomagi), L. Agostinelli (90’ Notti), Magi (84’ Della Rossa), Ferreyra, Martiri, M. Agostinelli (69’ Papa). All. Busilacchi

CANTIANO: Masci, Gettaione (50’ Jallow), Rossi, Baldeschi, Berardi, Mattiucci, Sebastianelli (88’ Zanchetti), Bei, Caselli (63’ Salciccia), El Karouachia (76’ Ciuffoli), Romitelli (89’ Duro). All. Romitelli

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Pellerino (MC)