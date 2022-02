Marzano risponde a Pieroni: Atletico indenne a Passatempo

Termina con un pareggio il girone d'andata della Passatempese, che tra le mura amiche divide la posta in palio con l'Atletico MondolfoMarotta: 1-1 il risultato finale, maturato nei primi 45 minuti. Diverse novità nel 4-3-3 di Busilacchi: attacco leggero formato dai fratelli Agostinelli e Pieroni, Catena viene schierato come mezzala di sinistra e Castorina nell'inedita posizione di terzino destro.

I primi minuti di gioco sono spumeggianti. Neanche il tempo di iniziare e i padroni di casa sono già in vantaggio. L'azione dell'1-0 si sviluppa sull'out di destra: Castorina imposta, Agostinelli scambia con Magi, va sul fondo e mette in mezzo per Pieroni, che in scivolata entra in porta con il pallone. Il gol da esterno a esterno sembra non accontentare i galletti, che continuano l'arrembaggio sfiorando il raddoppio in due occasioni, intervallate da un tentativo ospite salvato da Zoli. Dopo un avvio rapido, i ritmi lentamente si abbassano, gli ospiti trovano più spazi e agguantano il pari: al 20', da situazione di corner, Marzano svetta e insacca.

L'1-1 destabilizza i gialloblù che faticano a superare la propria metà campo anche a causa della mancanza di un riferimento offensivo su cui appoggiarsi. I blu-grana prendono possesso del gioco ma non si affacciano mai dalle parti di Campana. Si conclude così il primo tempo. Il copione si ripete anche nella prima metà della seconda frazione di gara: poca precisione da una parte dall'altra, con gli uomini di Sereni più vivaci grazie anche al duo Cordella-Vitali, che sbatte però su un ottimo Zoli. Il triplo ingresso di Martiri, Mezzanotte e Ferreyra sembra rivitalizzare i locali, che tentano il tutto per tutto per conquistare la vittoria, ma non basta. L'incontro si chiude con pochi sussulti.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 1-1 (1-1 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Castorina, Esposito, Zoli, Mandolini, Pieroni (61’ Capomagi), L. Agostinelli (73’ Martiri), Stortoni (73’ G. Mezzanotte), Catena, Magi, M. Agostinelli (83’ Ferreyra). All. Busilacchi

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Marzano, Giobellina (52’ Pacenti, 92’ Gregorini), Morganti, Travaglini, Rosi (65’ Fraternali), Esposito, Tantucci, Cordella, Vitali (88’ Biondi), Marini (78’ Marconi). All. Sereni

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC), Bejko (Jesi)

RETI: 2′ Pieroni, 20' Marzano