“Insieme per Senigallia”, ci siamo: stelle in campo per la Partita del Cuore

Scatta il conto alla rovescia per la Partita del Cuore. Il match di beneficienza, organizzato al fine di raccogliere fondi per le popolazioni di Senigallia e dei centri limitrofi colpiti dall’alluvione, ha trovato collocazione nel calendario degli eventi della città dopo il rinvio dello scorso aprile a causa dell’allerta meteo. L’incontro vedrà in campo la Nazionale Cantanti ed il Charity Team Senigallia, ed il ricavato della vendita dei tagliandi sarà interamente devoluto alle popolazioni alluvionate mediante un progetto coordinato dalla Caritas Senigallia.

C’è attesa per sapere quali saranno i giocatori che comporranno il Charity Team, mentre sono già stati resi noti i nomi degli artisti che scenderanno in campo con la casacca della Nazionale Cantanti, agli ordini di mister Sandro Giacobbe. Ci saranno Enrico Ruggeri (presidente e capitano), Bugo, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Moreno Conficconi, Moreno, Matteo Bocelli, Ludwig, Pierpaolo Pretelli, Marco Ligabue, Cricca, Deddy e Il Tre: a stretto giro di posta verrà comunicato l’elenco completo dei partecipanti.

Ancora disponibili i biglietti, reperibili sul circuito VivaTicket al costo di 10 euro più diritti di prevendita, ed in vendita anche presso la Libreria Mastai (a Senigallia in Via Cavallotti 15, tutte le mattine tranne il lunedì e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19). Restando inoltre validi i tagliandi che sono stati precedentemente acquistati per la partita di aprile, poi rimandata.