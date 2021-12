Ancona, la partita perfetta: «Bravi noi ad annullare il Teramo»

Uno 0-4 roboante che ha certificato l’ottima prestazione dell’Ancona sul campo del Teramo. Ha commentato in modo raggiante il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto in sala stampa il successo maturato con la doppietta di Faggioli e le reti di Sereni e Rolfini su rigore:

«La dedica la immaginate tutti, è per Giampaoli e già con i ragazzi ce lo eravamo detti nello spogliatoio. Oggi abbiamo approcciato in maniera feroce e si è visto che l’incontro è stato preparato nel modo giusto. Stiamo crescendo sull’individuale, sono molto soddisfatto perché così faremo strada. I miei ragazzi volevano venire qui e vincere la partita. Ho visto la rabbia e la determinazione che chiedevo. 28 punti non arrivano per caso, sono fondamentali a questo punto della stagione. Adesso testa alla Vis Pesaro e poi al Pescara. Siamo stati bravi ad annullare il Teramo, ho visto la determinazione giusta da parte dei ragazzi».