Botta e risposta nel primo tempo, finisce in parità tra Olimpia e Gabicce

Una bella e combattuta partita al Bianchelli di Senigallia per la prima di campionato, con l’Olimpia Marzocca ed il Gabicce Gradara che si sono affrontate a viso aperto. L’epilogo arriva da un botta e risposta nella seconda metà della prima frazione di gara che fissa il punteggio, già dopo i primi 45’, sul definitivo 1-1.

Al 32’ si porta in vantaggio il Gabicce Gradara: cross sul centro area di Cinotti e gol di Vegliò. Al 37’ velo di Moschini in aerea e tiro di Paolini respinto a distanza ravvicinata da un difensore del Gabicce. E’ il preludio al gol che riequilibra la sfida, il quale giunge pochi minuti dopo: i padroni di casa pervengono al pareggio grazie al guizzo di Paolini con un bel tiro in area, su passaggio filtrante di Pigini. Al 45’ colpo di testa in area di Vegliò ben parato da Giovagnoli.

Dopo il riposo i taccuini si riaprono al 63’: gran palla gol per l’Olimpia Marzocca, velo in area di Moschini e bomba di Paolini di poco sopra la traversa. Il Gabicce Gradara si porta più volte vicino alla porta avversaria con calci d’angolo e punizioni, ma senza impensierire l’estremo difensore bianco azzurro. Al minuto 89 ultima emozione della partita, con il Marzocca che va vicino al gol, con un bel tiro da fuori area di Roberto. Gara piacevole che arriva dopo tanti mesi di stop forzato per Covid: un ritorno a giocare in gare ufficiali e con il pubblico a divertirsi nel rispetto del protocollo federale e delle normative governative.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA - GABICCE GRADARA 1-1 (1-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Brunori (78’ Roberto), Cecchetti, Marchesini, Pigini, Moschini (77’ Clementi, 88’ Rossi), Lupini (67’ Ripanti), Paolini. All. Giuliani

GABICCE GRADARA: Azzolini, Difino, Costa, Vaierani (46’ Grondicelli), Passeri, Sabattini (46’ Maggioli), Serafini, Grassi, Vegliò, Cinotti (67’ Roselli), Innocentini (46’ Granci). All. Scardovi.

ARBITRO: Narcisi (SBT)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Frapiccini (MC)

RETI: 32’ Vegliò, 40’ Paolini