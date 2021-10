Numeri degli arbitri in grande calo, Panichi (Figc Marche): «Dobbiamo intervenire»

Il numero degli arbitri, nelle Marche e in tutta Italia, nel mondo del calcio giovanile e dilettantistico è terribilmente in calo. Tanto in calo che i presidenti federali stanno studiando strategie comuni per ovviare alla problematica. Ivo Panichi, numero uno del calcio marchigiano, è intervenuto a gamba tesa sul problema annunciando un pronto intervento:

«Abbiamo una carenza di arbitri, dobbiamo intervenire. Il problema generale è la carenza di arbitri, sia a livello nazionale che regionale. Il problema specifico nelle Marche è la carenza di arbitri nelle partite in programma il sabato pomeriggio. Nel prossimo weekend partiranno i campionati provinciali, Terza Categoria e Juniores Provinciali. L’impegno richiesto sarà molto elevato, gli arbitri che abbiamo non sono sufficienti. Nelle altre regioni hanno lo stesso problema: in alcuni Comitati hanno eliminato i guardalinee dal campionato di Promozione e li hanno messi al servizio delle altre partite. Altri hanno deciso di spostare il giorno ufficiale di gara, a rotazione fra i vari gironi. Ieri ci siamo riuniti con il presidente degli arbitri Piccioni e con i delegati provinciali del nostro Comitato. Abbiamo scelto di provare subito un contatto diretto con le società per provare a spostare alcune partite del sabato. Se questo primo passo darà i suoi frutti, allora avremo risolto il problema. Viceversa dovremo andare ad agire direttamente noi del Comitato».

Entrando ancor di più nello specifico: «La questione è legata soprattutto a questa stagione. Prima della pandemia – ha concluso Panichi – l’Aia aveva indetto i corsi e tanti arbitri erano pronti ad iniziare a dirigere le partite, cominciando come da prassi il percorso nei tornei giovanili per poi salire di categoria. Ma senza l’attività provinciale, stoppata dalla pandemia, questo passaggio è mancato e si avvierà solo ora».