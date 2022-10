Riparte di slancio la sinergia tra Palombina Vecchia e Parma Academy

Riparte di slancio il Progetto Parma Academy per l'ASD Palombina Vecchia. La recente visita tecnica, effettuata il 28 Settembre dai responsabili di Parma Academy, ha generato, come già successo nella passata stagione, un grande entusiasmo da parte di tecnici e atleti. Al termine della consueta sessione di allenamento svolta presso il Campo Sportivo "Marcello Neri", è stata effettuata una riunione informativa con i genitori degli atleti dal titolo "Il Progetto Parma Academy" che ha avuto come relatori Marco Garilli (responsabile area territoriale), Roberto Pirovano (responsabile tecnico area Italia) e Federico Brunati (responsabile scouting area centro Italia).

A sbalordire gli organizzatori dell'evento tenuto presso l'Hotel Touring di Falconara Marittima è stata poi la straordinaria partecipazione dei genitori, oltre cento, che hanno avuto modo di conoscere il progetto dell'Academy e di come questo viene declinato rispetto alla realtà della Scuola Calcio del Palombina Vecchia.

«Il progetto Parma Academy Italia - spiega Marco Garilli - si prefissa l'obiettivo di sostenere, formare ed accompagnare nel processo di crescita societaria le realtà presenti nel progetto. Palombina collabora con noi dalla stagione 2021/2022, è una realtà nella quale abbiamo trovato persone e strutture di ottimo valore umano e predisposte al cambiamento per il bene dei ragazzi, competenti dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la loro formazione calcistica, dal punto di vista educativo e socio-relazionale per quanto riguarda l'inclusione, il coinvolgimento ed il divertimento base fondamentale per qualsiasi apprendimento. Come dimostrato dalla visita in campo con la presenza di tutta l'area tecnica del settore giovanile e dalla riunione post allenamento con la presenza di un nutrito numero di genitori, ragazzi e interessati alla conoscenza del progetto di affiliazione Parma Academy».

«Il progetto Parma Academy rappresenta per la nostra società un’opportunità di crescita - commenta Andrea Monteverdi, Responsabile Tecnico dell’Asd Palombina Vecchia - sia per i tecnici, che potranno partecipare ai corsi di aggiornamento tecnico on line (coaching school) e a stage di formazione a Parma, che per i nostri tesserati, che avranno la possibilità di utilizzare nuove metodologie calcistiche oltre a essere visionati da tecnici ed osservatori del Parma Calcio 1913. Con questo progetto, le nostre squadre potranno recarsi a Parma per allenamenti, partite, tornei e per vedere il Parma nel campionato di serie B, esperienze importanti ed estremamente formative per i nostri ragazzi. E' un motivo di grande orgoglio per me, che sono il responsabile tecnico, poter lavorare a stretto contatto con tecnici di una società professionistica e sono sicuro che questa partnership potrà darci grandi soddisfazioni sportive».