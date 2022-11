Camerano maschile ok contro Teramo, ragazze raggiunte a fil di sirena da Ferrara

La Pallamano Camerano piega il Lions Teramo per 31-20 ed allunga la sua striscia positiva. I ragazzi di coach Davide Campana, bravi a partire fin da subito con il piede giusto, riescono nella prima frazione a piegare la resistenza degli abruzzesi, inanellando così la seconda vittoria consecutiva e continuando la loro corsa in classifica. Il match di fatto si è deciso nelle prime battute, con i gialloblu che piazzano un parziale di 8-0 nei primi 10 minuti. Il solco diventerà incolmabile per gli ospiti nel corso della gara. Nel finale c’è un po' di imprecisione per i gialloblu con gli ospiti che riescono ad accorciare sul 14-9. Avvio di ripresa con Selmani che dà un nuovo allungo ai suoi e con Sanchez che si erge nuovamente a protagonista con alcune belle parate. Il Lions Teramo fa difficoltà a sfondare il muro difensivo gialloblu, mentre i padroni di casa trovano degli attacchi chirurgici con Gardi. I ragazzi di coach Davide Campana toccano il +10, 24-14 al 16', tenendo a distanza di sicurezza gli abruzzesi. La panchina gialloblu concede spazio agli uomini della panchina, con gli ultimi minuti di controllo per i cameranesi che portano a casa la vittoria.

Arriva invece un pareggio (33-33) per le ragazze impegnato nel campionato cadetto femminile, al termine di un match palpitante e ricco di emozioni al cospetto dell’Ariosto Ferrara. Contro una quotata avversaria come quella emiliana, le ragazze di coach Davide Campana tengono bene testa per tutta la sfida alla compagine di coach Britos, con un pareggio che forse lascia un po’ di amaro in bocca visto che la vittoria sembrava alla portata delle gialloblu. «Abbiamo subito il pareggio all’ultimo secondo – commenta coach Campana – su un rigore concesso per un nostro fallo. Ci siamo giocati il primo tempo molto bene con ritmi elevatissimi, mentre nel secondo tempo è stato un po’ diverso perché l’intensità si è abbassata ed abbiamo preso un parziale di 10-3. Poi nel finale di partita siamo riusciti a rimontarle le nostre avversarie con un’ottima difesa e delle buone soluzioni in attacco. Abbiamo trovato il gol del 33-32 a 9’’ dalla fine su rigore, quindi sulla loro rimessa abbiamo subito il tiro dai nostri 7 metri. Rimane un po’ d’amaro in bocca perché avevamo la vittoria in pugno».