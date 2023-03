Pallamano Camerano, trasferta a Teramo con lo sguardo rivolto al podio

Mentre la squadra femminile è ancora ferma in attesa della fase ad orologio che scatterà a fine mese, con le ragazze comunque impegnate nei campionati giovanili Under 17 ed Under 20, tutta l’attenzione è catalizzata dalla formazione maschile, che sabato pomeriggio – con inizio alle 18,30 – sarà di scena in Abruzzo. L’avversario proposto da questa nona di ritorno è il Teramo, attualmente penultimo con otto punti e solo tre vittorie all’attivo. A conferire ulteriore interesse alla sfida c’è anche la particolare situazione della graduatoria nelle posizioni play-off, visto che dopo 21 turni i gialloblù sono attualmente quinti ad un’incollatura dal quarto posto occupato da Ferrara ed a -2 dal Chiaravalle salito sul gradino più basso del podio.

«Una partita abbordabile – la definisce il gialloblù Alessandro Antonelli – ma dobbiamo comunque fare punti, perché vogliamo arrivare nelle prime tre, e personalmente non vedo l’ora di poter giocare e vincere». C’è voglia di tornare sul parquet, dunque, dopo la pausa di una settimana. Uno stop forzato dal campionato che non ha però impedito al Camerano di tenersi in forma. La compagine marchigiana ha potuto infatti testarsi lunedì scorso con uno scontro amichevole a Chieti contro la Nazionale di pallamano. «Un’esperienza bellissima che non capita tutti i giorni – commenta Antonelli – e che non dimenticherò mai. Ogni momento è stato buono per imparare». Poi il focus sulle giovanili e sull’Under 20 Youth League. «Abbiamo giocato due partite a Conversano, sabato e domenica. Le abbiamo vinte entrambe. Dobbiamo recuperare una partita ma siamo terzi in classifica, cosa che rende il bilancio finora sicuramente positivo».