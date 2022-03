Taddei da standing-ovation: l'Osimo Stazione stende il Villa San Martino

Ritorno alla vittoria per i ferrai che al Bernacchia superano il Villa San Martino 2-0 grazie ad una bellissima doppietta di Taddei. La squadra della locomotiva è scesa in campo con i colori dell’Ucraina per ribadire la propria solidarietà al popolo colpito duramente dalla guerra. Non solo: palloncini giallo e blu hanno accompagnato la partita e una raccolta fondi in favore della Misericordia per acquistare medicinali è stata lanciata all’ingresso del campo. Applausi alla società per l’iniziativa chiaramente protesa a sostenere un deciso e convinto “no alla guerra, sì alla pace”

In campo, avvio blando con il gioco che staziona a centrocampo, spazi chiusi da entrambe le parti. La prima occasione è degli ospiti al 12′ con Mazzoni che colpisce l’esterno della rete. Replica al 17′ Cavaliere che su punizione lambisce la traversa. Al 24’ è ancora Mazzoni che di testa, da buona posizione, spara tra le braccia di Bottaluscio. Passato lo spavento, i biancoverdi premono sull’acceleratore con buone azioni manovrate. Al 34′ Cavaliere spizza di testa per Taddei che in diagonale insacca per la rete del vantaggio biancoverde. I pesaresi accusano il colpo e la Stazione ne approfitta collezionando calci d’angolo in serie. Proprio al 45′ da corner di Candolfi, Taddei è il più lesto girando di testa sul primo palo il pallone che vale il gol del raddoppio.

Nella ripresa il Villa guadagna campo abbozzando un forcing generoso, quanto sterile. Non è neanche fortunato per gli infortuni di Postacchini e Mazzoni. Al 50′ Cavaliere ci riprova su punizione con Melchiorri che si distende in tuffo. Al 62′ Angelini da fuori scocca il tiro che potrebbe riaprire la partita, ma Bottaluscio di piede respinge. I ferrai si coprono con ordine senza rischiare nulla. Nel finale c’è spazio solo per la standing ovation a Taddei, e per il gol annullato a Masi per presunto fuorigioco.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – VILLA SAN MARTINO 2-0 (2-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Tereziu, Gigante, Candolfi, Ippoliti, Polenta, Taddei (90′ Catena), Varoli (66′ Testoni), Cavaliere (94′ Agostinelli), Gyabaa Douglas (86′ Masi). All. Fenucci

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Berti, Bonci, Virgili, Montanari (50′ Signoretti), Postacchini (35′ Paoli), Righi, Angelini (84′ Balleroni), Mazzoni (46′ Cangiotti), Tartaglia, Ungureanu. All. Commitante

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Traini (AP), Grieco (MC)

RETI: 34′ e 45′ Taddei