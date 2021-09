Osimo Stazione, novità nello staff: tra graditi ritorni e promozioni

Massimiliano Angeloni, in qualità di vice allenatore, affiancherà mister Fenucci in prima squadra. Juniores a Marco Benedettelli, Alessio Antonietti al timone dei giovanissimi, Roberto Maraschio collaborerà con tutti i gruppi

«Punteremo sempre di più sulla valorizzazione dei giovani meritevoli, sia quelli cresciuti nel nostro settore giovanile che quelli che non hanno trovato spazio in altre realtà. Questa scelta ci ha permesso di utilizzare nuove risorse economiche da destinare alla scelta di tecnici qualificati per tutte le categorie e alla loro formazione».

Così il direttore generale Andrea Varoli alcune settimane fa e ora più che mai i fatti trovano perfettamente riscontro nelle parole. Arriva, quindi, nello staff dell’Osimo Stazione, il passaggio di Massimiliano Angeloni in prima squadra, che ricoprirà il ruolo di viceallenatore, spalleggiando mister Gianluca Fenucci alla guida della formazione militante nel campionato di Promozione. Angeloni è un istruttore che ha scalato le gerarchie, è cresciuto e si è affermato nella società osimana. Ora per lui una grande chance nel mondo dei grandi.

Di conseguenza, la formazione Juniores è stata affidata a Marco Benedettelli. Un tecnico giovane che vanta però già diversi anni di esperienza maturati all’Osimo Stazione Conero Dribbling. E poi un grande, graditissimo ritorno, quello di Alessio Antonietti. Sarà lui il timoniere dei Giovanissimi, un gruppo validissimo proprio come la Juniores. I ragazzi sono alla vigilia di un percorso che in circa 3 anni dovrà regalare più elementi possibili alla prima squadra, come da obiettivi societari. Le basi su cui lavorare sono ottime.

Senza dimenticare la preziosa figura di Roberto Maraschio, altro elemento di spicco dello staff tecnico e responsabile del Coerver Coaching Italia Ajax School. Maraschio collaborerà con tutti i gruppi e ogni primo lunedì del mese parteciperà al confronto – in videoconferenza – con i responsabili della Totti Soccer School.