Osimo Stazione e Portuali Ancona ripartono con un punto

Emozioni col contagocce e alla fine un punto per parte a muovere la classifica. Finisce 0-0 il match fra Osimo Stazione Conero Dribbling e Portuali al “Bernacchia”. Un pareggio che incoraggia il cammino delle due squadre dopo il passo falso della scorsa settimana. Partita da subito contratta, tant’è che la prima azione, degna di nota, è al 23’ col colpo di testa di Nanapere. Poi è Masi al 27’ a calciare verso la porta con deviazione in angolo. Tuttavia nel finale della prima frazione la gara vive il suo momento migliore. Al 44’ Mazzocchini chiama all’intervento prodigioso Tavoni. Nel ribaltamento di fronte, un minuto dopo, non gli è da meno Bottaluscio su conclusione a giro di Sassaroli.

L’empasse sembra superata ad inizio ripresa quando i Portuali si fanno più intraprendenti. Al 51’ Carnevali da posizione defilata impegna Bottaluscio. Gli fa eco, due giri di lancette più tardi, Gioacchini la cui conclusione è deviata in angolo dall’estremo difensore biancoverde. Ma è un fuoco di paglia. Le squadre in campo decidono di controllarsi con molto gioco a centrocampo senza particolari scossoni. Insomma, poco ritmo e trame offensive interrotte con falli sistematici. Solo nel finale c’è spazio per l’ultimo sussulto. Al minuto 88 la palla-gol capita sui piedi del neo entrato Stortoni, con semigirata deviata in angolo.

Il tabellino:

OSIMO STAZIONE – PORTUALI ANCONA 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Brugiapaglia, Testoni, Pellegrini (68’ Karalliu), Rinaldi, Gyabaa Douglas, Gelli, Nanapere, Masi (58’ Staffolani) Mazzocchini (85′ Pandolfi). All. Fenucci

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Garuti (46’ Ragni), Tonnini, Santoni (65’ Remedi), Savini, Severini, Morbidoni (86’ Stortoni), Sassaroli, Gioacchini, Marzioni (68’ Mascambruni), Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Baldisserri (PU)