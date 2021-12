Osimo Stazione-Portuali, match bloccato e 0-0 inevitabile

Pareggio inevitabile tra Osimo Stazione e Portuali, in una partita bloccata tra due squadre “abbottonate”. Un punto che permette alla formazione di mister Fenucci di allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi, e di mantenere per la quarta partita la porta inviolata, e garantisce ai Portuali quella continuità di risultati necessaria per restare sempre agganciati al treno delle migliori che battagliano per un posto sul podio.

Avvio blando, nonostante al 2′ Cavaliere conclude alto al termine di un’azione viziata da fuorigioco. Al 14′ c’è la risposta dei dorici con Mascambruni il cui tiro viene deviato in angolo. Poi tanti fraseggi a centrocampo da entrambe le parti, e portieri praticamente inoperosi. Al 40′ ci prova Marzioni ma il suo tentativo termina sul fondo.

Nella ripresa la musica non cambia. Da segnalare al 55′ il tiro del volenteroso Taddei fuori bersaglio. La Stazione allora prova a sfondare il centrocampo dorico assumendo un atteggiamento più disinvolto. Ciò produce maggiore vivacità, comportando però inevitabili rischi nelle ripartenze. Tant’è che al 76′ Lanari davanti a Bottaluscio manda a lato di un niente. La squadra della locomotiva si scuote con Taddei al 78′, e poco dopo con Testoni al 80′ mancando in entrambi casi la porta. È il preludio al finale biancoverde. Al 81′ Bassotti tira da dentro l’area senza successo. Al 86′ Cericola si produce in una bella rovesciata sopra la traversa. Ma è pieno recupero, al 92′ che i ferrai hanno la grossa opportunità. Cross di Douglas, Testoni colpisce di testa trovando, però, l’opposizione attenta di Tavoni che manda il pallone sopra il montante.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – PORTUALI ANCONA 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Rinaldi, Gigante, Candolfi, Gyabaa Douglas, Testoni, Masi (90′ Staffolani), Cavaliere (78′ Bassotti), Marconi (70′ Cericola), Taddei (85′ Trozzi). All. Fenucci

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Rinaldi (57′ Pelosi), Santoni (57′ Lanari), Savini, Gasparini, Ribichini (85′ Mossotti), Sassaroli (57′ Lucci), Marzioni, Mascambruni, Bozzi. All. Ceccarelli

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Cardinaletti (Jesi)