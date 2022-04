Osimo Stazione-Passatempese, derby al "Bernacchia" senza sussuti

Niente reti e poche emozioni nel derby osimano del “Bernacchia”. Un punto a testa tra Osimo Stazione e Passatempese, che si dividono la posta al termine di una sfida caratterizzata da pochi tiri nello specchio della porta e con i due numeri uno pressoché inoperosi. Nella prima frazione di gioco, la lunga fase di studio è interrotta al 13’ da Bassotti, il cui tiro viene neutralizzato da Campana. Al 15’ ci riprova Bassotti, ma il suo tentativo non inquadra il bersaglio. La risposta della Passatempese arriva al 29’ quando il tiro di Nemo, complice una deviazione, scheggia il palo esterno. Poco dopo, al 31’ è Magi che si libera del difensore di turno, ma conclude debolmente.

In avvio di ripresa gioco continuamente spezzettato da falli sistematici a centrocampo. Occorre attendere fino al 66’ quando Cavaliere mette la sfera in mezzo, senza trovare nessuno dei suoi pronto alla deviazione. Non va meglio a Catena, che al 72’ da buona posizione indirizza il pallone fuori bersaglio. L’occasione migliore della gara capita al 75’ sui piedi di Rinaldi, che davanti al portiere pecca d’altruismo, servendo una palla al centro anziché calciare in porta. Stessa sorte all’ 80’ per Staffolani che schiaccia troppo il suo colpo di testa. Nemmeno il convulso finale di partita riesce a spezzare l’equilibrio tra le due contendenti più attente alla classifica che al campo. Prossimo impegno che vedrà l’undici di mister Fenucci di scena sul campo del Valfoglia, mentre quello di Busilacchi ospiterà il GabicceGradara.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE - PASSATEMPESE 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Ippoliti, Rinaldi, Tereziu, Candolfi, Gyabaa Douglas, Testoni (75’ Staffolani), Bassotti (73’ Agostinelli), Cavaliere, Taddei (92’ Masi). All. Fenucci

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Esposito, Maraschio (46’ L. Agostinelli), Mandolini, Castorina, Capomagi (83’ Lorenzini), Stortoni (87’ Martiri), Nemo, Magi (48’ Mezzanotte), Catena. All. Busilacchi

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Zitti (Jesi), Murarasu (AN)