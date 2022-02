Osimo Stazione verso il derby. Polenta: «Nulla andrà lasciato al caso»

La linea verde paga. L’Osimo Stazione Conero Dribbling è ripartita bene nello scorso weekend, vincendo a Sassoferrato e ora si prepara all’appuntamento di sabato, quello che coincide con il derby con la capolista Osimana. Si tratta della gara più affascinante ma allo stesso dura della stagione, i giallorossi viaggiano forte ma anche i “ferrai” hanno le proprie armi da mettere in campo. Come è successo a Sassoferrato, quando la formazione titolare contava 5 fuoriquota, ne sono subentrati altri 3 tra cui l’esordiente Edoardo Gelli (’04) e il più “anziano” dei biancoverdi era Taddei (’96). Questo, a dimostrazione che il progetto OSCD, a tratti rischioso ma allo stesso tempo ambizioso, sta dando i propri frutti. Merito dei calciatori, che si sono subito calati nella parte, della società che ha creduto e investito sui propri ragazzi e di mister Gianluca Fenucci, un guru quando si parla di gioventù.

Di passato, presente e immediato futuro parla Loris Polenta, centrocampista classe 2002 che come tanti altri membri della rosa è cresciuto nel vivaio. Sabato scorso, è stato uno dei migliori in campo ma non è più una novità: «La vittoria con il Sassoferrato è stata molto importante – racconta – perché venivamo da un mese di stop, avevamo alcune assenze importanti, e riprendere con un successo e fare bene non era per niente scontato. Se continuiamo a lavorare con la testa giusta, aiutandoci, abbiamo ampie possibilità di salvarci. Sappiamo che dobbiamo giocare ogni partita al 100%, i nostri punti di forza sono il gruppo che si è creato, in cui si respira un’aria positiva, e la grinta che riusciamo a mettere in campo».

La società si conferma infatti contenta dell’atteggiamento dei biancoverdi, dove spicca come accennato il rendimento di Polenta: «Dopo un inizio di campionato per me un po’ complicato – spiega il centrocampista dell’Osimo Stazione - in questa seconda parte sto trovando più spazio e soprattutto fiducia. Sono contento, spero di continuare su questa strada e di fare sempre meglio».

Nel frattempo, il derby con la capolista Osimana è sempre più vicino. Sabato, alle 15, al “Bernacchia” si prospetta una gara sentitissima e difficilissima: «Ci attende una gara tosta, lo sappiamo. Non potremo lasciare nulla al caso e stare molto attenti in ogni reparto. Avremo di fronte una squadra forte ed esperta – conclude Polenta – ma noi sappiamo il nostro valore e sappiamo che è un derby molto sentito. Faremo di tutto per fare una grande prestazione».