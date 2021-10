L'Osimana non fa sconti: 4-1 in Coppa all'Osimo Stazione

Il derby di Coppa se lo aggiudica l’Osimana, che bissa il successo ottenuto nell’altro incontro del girone tutto “Made In Osimo” (3-2 alla Passatempese) accedendo così al secondo turno della competizione regionale. Undici iniziali ritoccati rispetto al campionato per questo appuntamento infrasettimanale, con mister Fenucci che in particolar modo dà ampio spazio alle seconde linee. Partenza lanciata per l’Osimana che riesce a finalizzare tre azioni nel primo quarto d’ora, grazie alla doppietta di Montesano e al gol di Mercanti.

Indietro 3-0, la formazione casa non si perde però d’animo e prova fin da subito a recuperare, spingendo con tutti i suoi uomini. Ad accorciare le distanze è il bel gol, al minuto 35, firmato da Cericola, che infila la palla all’incrocio concretizzando uno scambio veloce con Trozzi. Nel secondo tempo il copione non cambia. Il possesso palla resta saldamente in mano ai biancoverdi, ma la rete in grado di riaprire la contesa non arriva, sebbene Taddei e Ippoliti ci vadano molto vicino. Al 65’ è invece Andreucci a spegnere definitivamente le speranze degli uomini di casa. Da valutare l’infortunio occorso a Cericola sul finire di partita. I riflettori tornano ora ad essere puntati sul campionato: l’Osimana attende il Sassoferrato Genga, l’Osimo Stazione riceve la visita del Moie Vallesina.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE - OSIMANA 1-4 (1-3 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Pieroni, Candolfi, Cozzolino, Gigante, Ippoliti, Polenta (70’ Eliantonio), Testoni (70’ Karalliu), Masi (55’ Taddei), Trozzi (75’ Varoli), Cericola, Marconi (65’ Bassotti). All. Fenucci

OSIMANA: Belli, Andreucci, Pizzuto, Cavezzi, Patrizi (46’ Labriola), Farotti (46’ Bellucci), Castorina, Proesmans, Montesano (76’ Falcioni), Mercanti (60’ Alessandroni), Madonna. All. Mobili

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Gasparini (MC)

RETI: 6’ Montesano, 10’ Mercanti, 15’ Montesano, 35’ Cericola, 65’ Andreucci