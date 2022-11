Shaibu salva i "ferrai": Marzocca raggiunto al 93'

Pareggio nei tempi di recupero per l’Osimo Stazione contro l’Olimpia Marzocca. Dopo essere passati in vantaggio, i ragazzi di mister Girolomini, che in settimana ha sostituito Gianluca Fenucci sulla panchina biancoverde, subiscono il pareggio e il raddoppio degli ospiti. Al 93’ è Shaibu a regalare il pari ai suoi. Bella e vivace partita, ricca di emozioni forti: quattro gol e due pali per gli ospiti. I ferrai subito in avanti si fanno apprezzare per buone geometrie di gioco. Il gol, al 24’, di Napapere a premiare la supremazia di campo. Dopodiché, esce fuori l’Olimpia con personalità: alla mezz’ora la conclusione di Paolini si infrange sul palo, mentre dopo due giri di lancette Canulli chiama alla super parata col piede Bottaluscio.

Nella ripresa la formazione di mister Giuliani continua a tenere pigiato il pedale del gas: al 50’ Canulli arriva solo davanti a Bottaluscio ma lo grazia spedendo a lato. Paolini al 54’ di testa coglie la traversa, ulteriore dimostrazione che il gol è nell’aria: è il 66’ quando il diagonale di Canulli gonfia la rete del momentaneo pari. I padroni di casa provano a reagire, prestando però il fianco alle ripartenze ospiti. Cosicché al 79’ Canulli lanciato a rete subisce il fallo da rigore di Sampaolesi, con conseguente espulsione del difensore. Dal dischetto Paolini porta avanti i suoi spiazzando Bottaluscio. Nonostante l’inferiorità numerica i ferrai si gettano all’arrembaggio. Il tiro da calcio piazzato di Nanapere al 93’ è intercettato con un braccio da un difensore, tocco che viene sanzionato con la massima punizione per i locali. Dal dischetto calcia Nanapere, Giovagnoli respinge, ma Shaibu è il più lesto e ribadisce in rete per il definitivo pari.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – OLIMPIA MARZOCCA 2-2 (1-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi (76’ Pandolfi), Sampaolesi, Rinaldi, Pizzuto, Staffolani, Masi, Gyabaa Douglas, Nanapere, Gelli (70’ Shaibu), Testoni (46’ Polenta). All. Girolomini

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia (76’ Tonucci), Pigini, Arsendi, Santi Amantini (46’ Asoli), Tomba, Rossi, Roberto (65’ Clementi), Canulli, Paolini, Capomagi (65’ Abbruciati). All Giuliani

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Bejko (Jesi)

RETE: 24’ Nanapere, 66’ Canulli, 81’ Paolini su rig., 93’ Shaibu