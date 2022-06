Osimo Stazione: resta Fenucci e nasce la seconda squadra

La pianificazione della stagione 2022/2023 è già cominciata in casa Osimo Stazione. Dopo la conquista della salvezza, che permetterà ai “ferrai” di sistemarsi anche il prossimo anno sui blocchi di partenza del campionato di Promozione, la dirigenza inaugura le...grandi manovre del mercato con la conferma di mister Gianluca Fenucci alla guida tecnica della prima squadra. Di comune accordo con la società, che tanto ha desiderato la sua conferma, l’allenatore tornerà così a sedersi sulla panchina biancoverde.

Non poteva essere altrimenti, specialmente dopo una stagione che ha visto i ferrai conquistare l’obiettivo salvezza addirittura in anticipo, e puntando su un organico estremamente giovane ma, alla fine dei conti, che si è rivelato più che valido. Il Consiglio Direttivo si è riunito con il tecnico nelle scorse ore, ed ha ufficializzato la sua permanenza: i meeting si intensificheranno nei prossimi giorni per definire le strategie di mercato. Di certo, l’organico ripartirà dalle basi, solidissime, di quest’anno e perché no proverà con qualche innesto ad alzare anche l’asticella.

Parallelamente al team che affronterà il torneo di Promozione, sulla porta della sede dell’Osimo Stazione Conero Dribbling B spunta anche un...fiocco. Si festeggia infatti la nascita della seconda squadra, che parteciperà al campionato di Terza Categoria, sarà allenata dal trainer Massimiliano Angeloni (collaboratore tecnico di Fenucci in prima squadra nella scorsa stagione) e sarà composta prevalentemente da ragazzi Under 25. L’obiettivo è quello di dare l’opportunità ai ragazzi più giovani, già in orbita della prima squadra, di maturare e potenziare le loro esperienze nel mondo dei grandi, e di poterli utilizzare al bisogno anche in prima squadra.

Insieme alla Juniores, l’Osimo Stazione B sarà l’ulteriore serbatoio di energie per la formazione impegnata, ancora una volta, in Promozione. Il modello del progetto rispecchia la filosofia della società fortemente impegnata nella valorizzazione dei migliori giovani cresciuti a Osimo Stazione o nelle società limitrofe, sul modello Juventus Under 23.