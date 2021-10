Cavaliere acciuffa il Moie Vallesina: al "Bernacchia" finisce 1-1

Un pareggio agrodolce. Col carattere e la grinta l’Osimo Stazione Conero Dribbling acciuffa un punto in una partita che avrebbe meritato di vincere. Avvio superbo di entrambe le squadre: al 1′ Tereziu lambisce il palo. Un minuto dopo risponde Rossetti con un tiro fuori di poco. Al 4′ il bolide di Polenta è deviato in angolo da Cerioni. Tuttavia sono gli ospiti a passare in vantaggio. È il minuto 29 quando Mosca verticalizza per Rossetti, che da solo davanti a Bottaluscio mette in rete il pallone dell’1-0. Allo scadere della prima frazione Taddei cade in area, ma l’arbitro sorvola.

La ripresa è un monologo dei ragazzi di mister Fenucci. Al 50’ ci prova Douglas con una conclusione che però si perde sopra la traversa, così come il tentativo di Masi al 58′. Il Moie si rintana troppo nella propria metà campo, e il forcing biancoverde è costante e generoso. Il pari sarebbe cosa fatta al 82′, ma Cavaliere di testa alza troppo la mira. Tuttavia l’esperto bomber si fa perdonare: un giro di lancette prima del 90’, la sua inzuccata trova l’angolo giusto, per il gol che ristabilisce la parità. Nei minuti di recupero la Stazione potrebbe ribaltare il punteggio con la palla-gol capitata sulla testa di Bassotti che però schiaccia troppo debolmente. Finisce 1-1 al “Bernacchia”, con i ferrai bravi a stringere i denti e concretizzare i propri sforzi.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – MOIE VALLESINA 1-1 (0-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Gigante, Ippoliti (46′ Masi), Rinaldi, Candolfi, Tereziu (67′ Bassotti), Gyabaa Douglas (75′ Staffolani), Cavaliere, Polenta (46′ Testoni), Taddei. All. Fenucci

MOIE VALLESINA: Cerioni, Serantoni, Bentivoglio (77′ Balducci), Arcangeli, Canulli, Colombaretti, Di Caserino (46′ Giampaoletti), Mosca, Rossetti (71′ Api), Pandolfi (66′ Costantini), Cercaci (69′ Togni). All. Rossi

ARBITRO: Bini di Macerata

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Pizzuti (MC)

RETI: 29′ Rossetti, 89′ Cavaliere