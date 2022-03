Montecchio sornione, la doppietta di Ferri stende l'Osimo Stazione

Niente da fare. Si aspettava la Stazione ed invece è venuto fuori un cinico e sornione K-Sport Montecchio, che al “Bernacchia” fa sua l’intera posta in palio e si installa al quarto posto della graduatoria. Al minuto 8 da calcio d’angolo Ferri, posizionato sul palo lungo, deposita in rete per il vantaggio ospite. Buona la reazione biancoverde ma sfortunata. È il 16’ quando Polenta servito da Barchiesi centra il palo esterno. Tuttavia la squadra di Marchetti non sta a guardare. Cosicché al 21’ sempre da calcio d’angolo il solito Ferri gira di testa la palla del raddoppio. Nonostante il brutto colpo incassato i ferrai si propongono in avanti con generosità. Al 29’ calcio piazzato di Candolfi e stacco imperioso di Rinaldi per la rete che riapre la partita. Di lì a poco al 36’ la punizione calciata da Gigante fa gridare al gol che però rimane in gola. Al 41’ ci prova Varoli ad incrociare, ma la palla termina fuori di un niente.

Nella ripresa parte forte il Montecchio con Mancini che in apertura, a porta vuota, manda il pallone sulla traversa. Al 51’ ancora Ferri, non appagato, va a concludere dal limite ma Bottaluscio gli si oppone alla grande. I biancoverdi si rifanno vivi al 66’ con il tiro di Taddei che Celato neutralizza. Mister Fenucci prova a sparigliare le carte con i cambi dalla panchina, senza però sortire l’effetto sperato. Il K-Sport si affida a velenose ripartenze, mentre il forcing dei padroni di casa continua ad essere costante, ma sterile. Nel finale assalto all’arma bianca dei biancoverdi, ma il pareggio non arriva.

Da sottolineare che, prima della gara, la dirigenza biancoverde ha consegnato alla Misercordia di Osimo i medicinali frutto delle donazioni raccolte in queste settimane in favore del popolo ucraino, indispensabili in questo periodo così difficile. Applausi spontanei alla società per l’iniziativa, dal valore simbolico e concreto davvero molto molto elevato.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – K SPORT MONTECCHIO 1-2 (1-2 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Rinaldi, Gigante, Tereziu, Candolfi, Masi (88’ Agostinelli), Polenta (75’ Marconi), Varoli (65’ Bassotti), Taddei, Barchiesi (57’ Testoni). All. Fenucci

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri, Ferrini, Bolzonetti, Tonucci, Liera, Bastianoni, Dominici, Mancini (65’ Tamburini), Rossi (72’ Cocchi), Bracci (88’ Mazzarri). All. Marchetti

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Santucci (MC)

RETI: 8’ e 21’ Ferri, 29’ Rinaldi