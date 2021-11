Doppia stoccata di Cavaliere: l'Osimo Stazione piega il Barbara

Cavaliere day e vittoria fondamentale in chiave salvezza per i ferrai. Nel secondo tempo la doppietta dell’esperto attaccante della formazione di Fenucci obbliga il Barbara ad incassare la seconda sconfitta esterna del campionato.

In avvio squadre contratte e attente a non scoprirsi troppo, con gioco prevalentemente a centrocampo. Al 20′ Taddei rompe gli indugi e scaglia un tiro potente che il portiere Minardi para in due tempi. Ci prova poi al 24′ Cericola con una conclusione angolata, neutralizza dall’estremo difensore.

Nella ripresa il canovaccio non cambia con i biancoverdi in avanti e ospiti bravi nel fraseggio, ma sempre lontani dalla porta. Al 47′ da angolo di Testoni la palla danza sulla linea di porta senza però varcarla. Replica immediata dei ragazzi di Ciattaglia con Capecci al 53′ ma l’intervento di Bottaluscio è risolutivo in corner. Al 56 l’episodio chiave della gara: Cavaliere si invola costringendo al fallo Guerra che viene espulso. In superiorità numerica, l’offensiva dei ferrai cresce di intensità fino a sfociare nell’azione che sblocca il punteggio: al 65’ Douglas serve Cavaliere in area che infila in rete il pallone del meritato vantaggio.

La reazione degli ospiti è lodevole ma altrettanto sterile, consentendo pertanto all’Osimo Stazione di rendersi pericoloso negli spazi lasciati liberi. Proprio sugli sviluppi di una ripartenza Cavaliere al minuto 84 mette nel sacco la rete del 2-0, che viene però annullata per una presunta posizione di off-side. Passano tre minuti ed il gol del raddoppio stavolta è buono: Cericola in dribbling viene steso in area di rigore: dal dischetto il bomber Cavaliere trasforma per il raddoppio biancoverde. Nel mezzo all’85’ e al 90′ Trozzi per due volte ha la palla buona, mancando però di precisione. Tre punti che assumono anche le sembianze di regalo per mister Fenucci, al rientro in panchina dopo un piccolo intervento che lo aveva tenuto lontano dai suoi ragazzi per qualche giorno.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – ILARIO LORENZINI 2-0 (0-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Taddei (46′ Bassotti), Cericola (89′ Marconi), Candolfi, Gyabaa Douglas, Gigante, Rinaldi, Ippoliti, Cavaliere (89′ Malatesta), Masi (75′ Trozzi), Testoni. All. Fenucci

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi, Gregorini, Guerra, N. Carboni, Cardinali, Rossini, Sebastianelli, Capecci (57′ Savelli), M. Carboni, Sabbatini (74′ Palazzi). All. Ciattaglia

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSITENTI: Censori (San Benedetto del Tronto), Fetai (MC)

RETI: 65′ e 88′ su rig. Cavaliere