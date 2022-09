Il Gabicce Gradara frena i ferrai: solo 1-1 al "Bernacchia"

Pareggio stretto per l’Osimo Stazione, che dopo aver debuttato a Chiaravalle con uno 0-0 sul campo della Biagio Nazzaro, domina per lunghi tratti la partita ma non riesce contro il Gabicce Gradara a conquistare la prima vittoria in campionato. Avvio condizionato dalla pioggia e dalle folate di vento con i ferrai in costante possesso palla. Tuttavia sono gli ospiti al 25’ a rendersi pericolosi con Morini che impegna Bottaluscio. I ragazzi di Fenucci manovrano bene, ma peccano in fase conclusiva. Come al 36’ quando Nanapere tarda la conclusione da buona posizione. Cosicché, nell’azione seguente un giro di lancette più tardi, Donati da posizione defilata indovina il diagonale per la rete del vantaggio del Gabicce. La reazione dei biancoverdi è veemente con il solito Nanapere la cui conclusione al 42’ viene murata e con la rovesciata di Masi al 44′ fuori di poco.

La ripresa si apre con lo stesso spartito. Tant’è che al primo affondo i ferrai ritrovano la parità. Cross da sinistra e tacco volante di Nanapere a gonfiare la rete. La gara diventa un monologo biancoverde con il Gabicce schiacciato nella propria metà campo. Al 59’ la girata di testa di Mazzocchini fa gridare al gol ma l’urlo resta strozzato in gola. Al 65’ Douglas si esibisce in tuffo di testa con la palla a sfiorare il montante. Tuttavia l’azione per il sorpasso è nei piedi di Mazzocchini al 70’ ma il pallone termina incredibilmente a lato. Allora ci prova Nuhu da calcio piazzato al 77′ ma Renzetti neutralizza. Nell’arrembante finale l’inevitabile stanchezza e la mancanza di lucidità non permettono ai ferrai di centrare il risultato pieno.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE - GABICCE GRADARA 1-1 (0-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Brugiapaglia, Rinaldi, Sampaolesi, Testoni (75’ Polenta), Gyabaa Douglas, Masi, Nanapere, Nuhu (85’ Gelli), Mazzocchini (78’ Pandolfi). All. Fenucci

GABICCE GRADARA: Renzetti, Santarini, Di Addario (65’ Cherubini), Grandicelli (85’ Innocentini), N. Semprini (65’ Varrella), Tombari, Pierri (90’ Ulloa Brito), Mani, Donati, Radoi (75’ Magi), Morini. All. Vergoni

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Di Tella (AN)

RETI: 37’ Donati, 46’ Nanapere