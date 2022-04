Il Gabicce non sfonda, l'Osimo Stazione ringrazia i legni

Tra Osimo Stazione Conero Dribbling e Gabicce Gradara finisce a rete inviolate una gara piacevole, giocata a viso aperto da entrambe le contendenti. I biancoverdi si tengono stretto un punto contro una delle formazioni più in forma del girone di ritorno, gli ospiti riescono ad allungare la striscia di risultati utili (arrivata a quota dieci, con sei vittorie e quattro pareggi) restando sempre in orbita play-off ma fallendo l’aggancio al quinto posto. Iniziano meglio i ferrai che al 2’ si rendono pericolosi con Masi che di testa spedisce alto. Due minuti più tardi sempre di testa, Taddei sfiora il palo. Il Gabicce non sta a guardare e col passare dei minuti conquista spazi e campo. Al 19’ gli ospiti vanno anche in gol con Prandelli, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Prova a replicare la Stazione al 35′ con Cavaliere il cui fendente in diagonale fa la barba al palo.

Nella ripresa la musica non cambia, con il Gabicce proteso in avanti. Al 54’ Cinotti si mette in proprio e incrocia il tiro che si stampa sul palo. Al 61’ un retropassaggio biancoverde innesca Prandelli, ma Bottaluscio è bravo a sventare la minaccia. I ragazzi di Fenucci si fanno vivi al 64’ con la girata di testa di Taddei parata da Fabbri. Poi al 69’ è Masi che si vede deviare in angolo la conclusione dal limite. Ultima opportunità creata da Cinotti: è il 75’ quando scaglia un bolide che va ad infrangersi sulla traversa. Un brivido finale per i ferrai che non cambia l’esito finale di una partita conclusa con un pareggio, buono perché colto contro una squadra in salute e che consente di muovere la classifica in vista della volata finale.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – GABICCE GRADARA 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Rinaldi, Gigante, Ippoliti, Staffolani, Gyabaa Douglas, Polenta, Taddei (80’ Mazzocchini), Cavaliere (56’ Varoli, 90’ Francelli), Masi. All. Fenucci

GABICCE GRADARA: Fabbri, Maggioli, Costa, Vaierani (65’ Montebelli), Sabattini, Grassi, Vegliò, Innocenti (85’ Passeri), Prandelli (70’ Roselli), Grandicelli (23’ Cinotti), Di Addario. All. Papini.

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Pizzuti (MC)