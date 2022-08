Osimo Stazione, gol e certezze nelle amichevoli. Fenucci: «Procediamo bene»

La strada intrapresa è quella giusta. Lo dicono gli allenamenti, i risultati delle prime amichevoli e lo sottolinea anche mister Gianluca Fenucci, in un primo bilancio stilato a metà del periodo di preparazione. Dopo aver superato il Potenza Picena 2-1, i ferrai si sono ripetuti contro il Castelfidardo. I biancoverdi hanno battuto 4-0 il sodalizio fidardense, che nella prossima stagione giocherà nel campionato di Eccellenza. Un risultato quindi di prestigio, da prendere comunque con le pinze, come tutti quelli – positivi o negativi – che possono maturare durante il calcio di agosto. Resta però l’ottima prova offerta dall’Osimo Stazione Conero Dribbling, andata a segno con Mazzocchini, il giovane Gelli ed a cui va aggiunta la doppietta di Nanapere.

«Stiamo procedendo bene - racconta Fenucci - e c’è grande soddisfazione. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo, soprattutto sulla condizione atletica dei ragazzi. Stiamo affinando i meccanismi che contraddistinguono ogni squadra, sulla base delle idee e delle filosofie di gioco che seguiamo. Le prestazioni con Potenza Picena e Castelfidardo sono state buone, ho visto delle belle cose, ma ovviamente anche altre da rivedere, come è normale che sia. Le vittorie sono state limpide, fanno bene e piacere. Bisogna però prenderle con cautela, anche se vincere aiuta sempre. Il gruppo – prosegue – si è già amalgamato. I ragazzi si vogliono bene, c’è la giusta alchimia, una chimica che può far migliorare la nostra situazione. Il campionato sarà molto difficile, ma ci stiamo preparando con molta attenzione. Il gruppo è in buonissime mani, lo staff composto da Stefano Manfredi, Vincenzo Noviello, Vincenzo Mormile e Filippo Santinelli è compatto».