Osimo Stazione, missione compiuta col fanalino di coda Cantiano

Missione compiuta. Con un successo netto e rotondo, l’Osimo Stazione Conero Dribbling liquida al “Bernacchia” la pratica Cantiano. Squadra concreta e lucida quella biancoverde, capace d’imporre il proprio gioco. Dopo un avvio prudente di entrambe le contendenti è Bassotti, che si fa apprezzare per maggiore dinamismo, a mandare al 12’ fuori di poco l’invito di Marconi, per poi calciare al 16′ debolmente da buona posizione. Tuttavia il terzo tentativo è quello giusto: Marconi semina tutti sull’out di destra e serve per Bassotti che in stirata mette il pallone in rete. Con il risultato dalla loro, i ferrai sciorinano un buon calcio con azioni ficcanti, mentre il Cantiano stenta a trovare una ben che minima reazione.

Nella ripresa lo spartito non cambia. Già al 48′ dagli sviluppi d’angolo la conclusione di Cavaliere è neutralizzata sulla linea di porta. Al 51′ è il palo a negare la gioa del gol a Testoni. Niente da fare neanche per Douglas che a un metro dalla porta spara alto. Allora entra in azione Cavaliere: il bomber si mette in proprio e dopo una serie di dribbling scambia con Polenta, e da dentro l’area scaglia in rete la palla del raddoppio. Al 73′ si fa vedere anche il Cantiano, che reclama per un contatto in area con Bottaluscio in uscita, ma l’arbitro estrae il cartellino giallo per simulazione. Il finale è tutto della squadra della locomotiva: Masi al 75′ si vede parare il tiro, mentre un giro di lancette più tardi Taddei si produce in uno slalom irresistibile e una volta in area serve a Cavaliere il pallone da spingere in rete per il 3-0. Proprio allo scadere al 89′ Taddei realizza uno splendido gol che il direttore di gara annulla per dubbio fuorigioco.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – CANTIANO 3-0 (1-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Ippoliti, Rinaldi, Gigante, Polenta, Candolfi (82′ Eliantonio), Gyabaa Douglas (78′ Tereziu), Marconi, Cavaliere (86′ Varoli), Testoni (69′ Masi), Bassotti (63′ Taddei). All. Fenucci

CANTIANO: Masci, Gettaione (76′ Marchi), Mattiacci (53′ Rossi), Baldeschi, Berardi, Latmer (76′ Salsiccia), Arcangeletti, El Karouachia, Caselli, Ciufoli, F. Romitelli (57′ Sebastianelli). All. L. Romitelli

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Murarasu (AN)

RETI: 20′ Bassotti, 69′ e 76′ Cavaliere