Osimo Stazione, beffa al 92': con la Cagliese arriva il primo k.o. casalingo

Scivolone inatteso dei ferrai che cedono l’intera posta ad un’ottima Cagliese. Primo tempo equilibrato con scarse opportunità su entrambi i fronti. Dopo un avvio soporifero, occorre attendere il 18’, quando Masi si mette in proprio e tira di un soffio a lato. Tuttavia, con il passare dei minuti gli ospiti si fanno più intraprendenti. Al 32’ un super Bottaluscio nega la gioia del gol a Ciacci, ed il portiere biancoverde concede il bis al 36’ sulla conclusione da due passi di Bucefalo. La reazione dei ferrai sta tutta nella galoppata, al 45’, di Nanapere che porta a spasso l’intera difesa avversaria e conclude la sua azione con il tiro che viene però disinnescato da Paolucci.

Nella ripresa lo spartito non cambia con le squadre che mantengono bassa l’intensità di gioco. Tuttavia, al 48’ la palla buona è per Romitelli che da posizione invitante spreca sul fondo. Allora ci prova dalla distanza al 63’ Bucefalo, ma Bottaluscio devia in angolo. La Cagliese comprende che si può osare di più, mentre la formazione biancoverde stenta a trovare la via del gioco. I cambi di Girolomini sono proprio finalizzati a cercare la sterzata giusta, tant’è che il subentrante Polenta al minuto 85 si libera in area e scocca il diagonale che va fuori di un niente. La giornata non è delle migliori per l’Osimo Stazione che finisce col cedere spazi e campo. Cosicché, dopo l’ennesimo calcio d’angolo, la Cagliese trova il gol nel recupero con Cicci, che sottomisura appoggia di testa in rete il pallone che vale i tre punti ed obbliga i “ferrai” ad incassare la prima sconfitta casalinga in campionato.

Il Tabellino:

O SIMO STAZIONE-CAGLIESE 0- 1 (0-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Berrettoni (93’ Martelli), Staffolani (73’ Polenta), Bah, Rinaldi, Ippoliti, Sampaolesi (68’ Rossini), Nanapere, Gelli (52’ Shaibu), Ramos (93’ Pandolfi). All. Girolomini

CAGLIESE: Paolucci, Ciampiconi (84’ Balla), Corazzi, Gaggiotti, Rebiscini, Brunelli, Romitelli (77’ Alessandri), Pierpaolo (70’ Cicci), Ciacci (86’ Caselli), A. Bucefalo, Genghini (77’ Arcangeletti). All. Bettelli

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Domenella (AN), De Marino (PU)

RETE: 92′ Cicci