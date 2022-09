Osimo Stazione, rifiniture da ultimare: domenica si inizia a Chiaravalle

L’Osimo Stazione ha fatto il suo ingresso nella settimana più importante, ovvero quella che condurrà al debutto al campionato. Un esordio che metterà subito i biancoverdi al cospetto di una delle protagoniste annunciate, vale a dire la Biagio Nazzaro, incontro che si disputerà al “Comunale” di Chiaravalle domenica pomeriggio. Due i test match che hanno concluso la serie di impegni nel precampionato: mercoledì sera i “ferrai” sono stati protagonisti di un’amichevole disputata allo stadio Montenovo di Camerano, terminata 3-0. L’avversario di turno era la Real Cameranese, ambiziosa realtà neopromossa in Prima Categoria (girone B). Gli uomini di mister Gianluca Fenucci sono andati a segno con Nuhu e Mazzocchini, doppietta per quest’ultimo che sta già dimostrando il suo solito fiuto del gol. Buona la prova di tutti gli effettivi schierati dal trainer biancoverde, che sorride per un altro clean sheet.

Sabato, invece, la formazione allenata da mister Fenucci è scesa in campo contro un Sassoferrato Genga retrocesso la scorsa primavera ma desideroso di ritornare subito in Promozione, cosa testimoniata da una campagna acquisti volta a potenziare notevolmente l’organico. L’Osimo Stazione si è portato avanti 2-0, gli ospiti hanno poi rimontato, spuntandola 4-3 al termine del secondo tempo. Buone indicazioni per il tecnico, che ha ruotato praticamente tutti gli effettivi della rosa. I gol biancoverdi hanno visto le firme di Nanapere, Polenta e Nuhu. Il match è stato organizzato in considerazione del turno di riposo imposto ai biancoverdi dal calendario della Coppa Promozione: i ferrai faranno il loro esordio nella competizione mercoledì 21 settembre al “Giuliani” di Torrette contro i Portuali, e concluderanno il Girone a 3 designato dal Comitato Regionale ospitando il 5 ottobre la Vigor Castelfidardo.