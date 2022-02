Osimana-Vigor Castelfidardo, il big match inforca gli occhiali

Finisce senza vincitori né vinti la sfida di cartello di fine febbraio tra la capolista Osimana e la Vigor Castelfidardo. Un pareggio a reti inviolate che si configura come giusto epilogo dopo una buona ora di gioco messa in mostra dalla formazione di Manisera, calata nel finale e messa all’angolo dai giallorossi protagonisti di una porzione conclusiva di match in crescendo condita anche da un gol non convalidato per una posizione di off-side. Il campo allentato ha condizionato la manovra delle formazioni: due i lampi in un primo segmento di gara avaro di emozioni: al 24’ un traversone di Terrè attraversa pericolosamente l’area di rigore osimana, ma la retroguardia locale sbroglia la matassa allontanando la sfera, poi un paio di giri di lancette più tardi è “Kaiser” Carini a provarci con un colpo di testa che però non inquadra il bersaglio.

Più vivaci i secondi 45’, con il tecnico ospite che modifica ancora l’assetto della Vigor dopo la rinuncia forzata a Santoni nel primo tempo (out per infortunio) e quella a Carini ad inizio ripresa, precedentemente già finito sul taccuino dei cattivi. Al 58’ punizione sulla trequarti per gli ospiti che trova pronto Rombini sulla cui inzuccata Chiodini si oppone mandando la sfera in calcio d’angolo. A metà tempo si desta l’Osimana: al 77’ si fa vedere Madonna con una conclusione centrale neutralizzata da Lombardi, mentre al minuto 83 una combinazione tra lo stesso Madonna ed Andreucci sfocia in un traversone corretto in rete da Alessandroni a porta sguarnita, ma la bandierina alzata dell’assistente fa restare immobile il pallottoliere. Ultimo sussulto al minuto 89, ancora Madonna da buona posizione può calciare a rete, ma Marconi lo stoppa sul più bello. Triplice fischio finale, è 0-0: giusto così.

Il Tabellino:

OSIMANA – VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

OSIMANA: Chiodini, Andreucci, Micucci (49’ Madonna), Calvigioni, Labriotta, Farotti, Proesmans, Bambozzi, Ganci (75’ Alessandroni), Buonaventura, Pasquini (71’ Montesano). All. Mobili

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Perna (65’ Stacchiotti), Gioielli, Marconi, Santoni (10’ L.Polzonetti), Gambacorta (71’ Tonuzi), Carini (65’ Ciucciomei), Rombini (77’ Storani), Pennacchioni, Terrè. All. Manisera

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Busilacchi (AN)