Osimana, altra festa del gol: Valfoglia demolito 4-1

L’Osimana conclude il mese di Aprile con un’altra scorpacciata di gol, che fa il paio con quella vista nel recupero del ventiduesimo turno, disputato mercoledì contro la Fermignanese. E’ un’altra illustre candidata ai play-off la vittima della furia dei giallorossi, evidentemente intenzionati ad evadere quando prima la pratica promozione, peraltro già a buon punto considerando che le lunghezze di vantaggio dalla diretta inseguitrice Vigor Castelfidardo restano undici. Al “Diana” è quindi il Valfoglia a cadere, tra le squadre che, a livello di gioco e risultati, avevano più impressionato nella seconda parte di stagione. I pesaresi mantengono il quinto posto, in una volata per gli spareggi promozione che resta serrata, a sei giornate dalla conclusione con un solo scontro diretto restato in calendario, quello contro la Fermignanese.

Rispetto alla sfida di mercoledì, la capolista fa più fatica nella prima frazione di gioco, nonostante sia stata messa subito in discesa dalla rete in avvio: al 5’ corner di Bambozzi ed il solito, implacabile Buonaventura mette con un preciso colpo di testa il pallone nel sacco per l’1-0. Bravo il Valfoglia a replicare adeguatamente, senza essere condizionato dal gol a freddo e dalla verve dei padroni di casa alla ricerca dell’istantaneo raddoppio. Così, al 32’ un gran calcio di punizione di Diomede dal limite dell’area ristabilisce la parità. A mettere in ginocchio l'undici di Angelini è il devastante uno-due che arriva poco prima dell’intervallo: al 41’ Alessandroni imbeccato da Patrizi fredda nell’uno contro uno Adebiyi, e due minuti più tardi su una punizione di Bambozzi è Scoccimarro a deviare la sfera nella propria porta per l’autogol che manda al riposo le due squadre sul 3-1.

Il Valfoglia, nella ripresa, non ha nemmeno il tempo di organizzare una controffensiva, perché dopo appena quattro giri di lancette sale ancora in cattedra Alessandroni, la cui conclusione dalla lunga distanza regala il poker ai giallorossi e gli permette di salire a quota 14 nella classifica dei marcatori di Promozione. Secondo tempo in controllo, quindi, per l’Osimana, che concede pochissimo ai pesaresi sfiorando peraltro anche in due circostanze la quinta rete. Festa grande, dunque, al “Diana”: l’Eccellenza è sempre più vicina.

Il Tabellino:

OSIMANA - VALFOGLIA 4-1 (3-1 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Madonna, Farotti (71’ Pizzuto), Bambozzi, Patrizi, Labriola, Mercanti (63’ Cavezzi), Proesmans (82’ Angeletti), Alessandroni (68’ Ganci), Buonaventura (79’ Montesi), Pasquini. All. Mobili

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Cenciarini (75’ Freducci), Pedini (75’ Berlini), Magnani, Sanchini (51’ Giunchetti), Capi (71’ M. Serafini), Elezaj (61’ Carpentieri), Donati, Diomede, Scoccimarro. All. Angelini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Zitti (Jesi)

RETI: 5’ Buonaventura, 32’ Diomede , 41′’Alessandroni, 43’ aut. Scoccimarro, 48’ Alessandroni