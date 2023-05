L'Osimana ad un osimano doc: il nuovo tecnico è Stefano Senigagliesi

L’Osimana volta pagina. Dopo la conclusione dell’avventura sulla panchina giallorossa di Roberto Mobili, che il prossimo anno sarà alla guida del Chiesanuova, la dirigenza annuncia il nome del nuovo allenatore per la stagione 2023/24. La dirigenza giallorossa ha optato per un profilo di grande esperienza come quello di Stefano Senigagliesi, osimano doc, alla sua seconda esperienza con il glorioso sodalizio osimano. Tecnico navigato, che nella sua lunga carriera spesa nei palcoscenici marchigiani e nazionali, ha allenato sempre tra serie D ed Eccellenza, con diverse esperienze di livello in terra sarda. Un ritorno per mister Senigagliesi nelle Marche, dopo il triennio con la Sangiustese tra il 2017 e il 2020, viste le ultime esperienze tra Abruzzo, Molise e Sicilia. Soprattutto un ritorno con l’Osimana dopo l’esperienza in Eccellenza tra il 2008 e il 2010, un’emozione sicuramente speciale per il neo trainer giallorosso vista la sua osimanità.

«Torno a casa – afferma il neo trainer giallorosso – in un club molto serio che è cresciuto nel tempo ed ha costruito un’identità molto forte. Questa società è nel mio cuore da quando sono bambino: per me è un grande onore, oltre che una grande soddisfazione. Avrò anche la possibilità di dare il mio piccolo contributo al già proficuo settore giovanile di Francesco Bellucci. Ma avevo voglia di fare qualcosa per Osimo e farò di tutto per far sì che l’Osimana cresca ancora di più». Soddisfazione in casa giallorossa per questa scelta. «Dopo diversi anni – dichiara il Presidente Antonio Campanelli – abbiamo chiuso la nostra esperienza con mister Roberto Mobili, cui vanno i nostri ringraziamenti. E’ stato un periodo duro all’inizio, ma bellissimo poi. Ma era forse giunto il momento di dare una sterzata, di tracciare una nuova via. E abbiamo il piacere di riportare ad Osimo un osimano, oltre che un amico ed un ottimo allenatore proveniente da categorie superiori».