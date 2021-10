Osimana in volo: quinta vittoria e quinto "clean sheet" di fila

L’Osimana si libera anche dell’ostacolo Sassoferrato Genga e spicca con decisione il volo. Parlare di fuga dopo appena sei giornate di campionato è senza dubbio fuori luogo, ma comunque i cinque punti di vantaggio già accumulati sulla seconda in classifica – l’accoppiata Villa San Martino-Barbara – costituiscono un’importante indicazione sul solco che si sta formando tra i giallorossi ed il resto della comitiva. Senza scordare che il quinto sigillo consecutivo coincide anche con il quinto “clean sheet” del campionato, che mette quindi l’Osimana al vertice non solo della classifica del migliore attacco (12 reti) ma anche della graduatoria della miglior difesa (un solo gol subito).

Eppure, nella sfida con il Sassogenga sono gli ospiti a partire meglio. Appena un giro di lancette e Chiodini è subito operativo e si oppone con sicurezza ad una conclusione dalla distanza. L’Osimana guadagna campo e preme, dando la sensazione di poter arrivare a breve alla rete dell’1-0, ma sono invece gli ospiti a mancare di poco il bersaglio alla mezz’ora. A sbloccare il punteggio sono comunque i giallorossi: tutto parte dai piedi di Bonaventura, che innesca Andreucci il quale dalla fascia destra fa partire un cross su cui, di testa, è puntuale Madonna che manda la sfera sul palo più distante.

Accusa il colpo il Sassoferrato Genga, che presta il fianco alla brusca accelerazione dei padroni di casa che vorrebbero già prima del riposo mettere al sicuro il risultato. Il raddoppio arriva invece al minuto 57: lancio di Calvigioni per Alessandroni che viene messo giù da Santini in uscita. Lo stesso Alessandroni va sul dischetto e spiazza il portiere ospite. Generoso il forcing del Sasso, che non crea grossi grattacapi al pacchetto arretrato locale ma che invece presta il fianco alle ripartenze dei giallorossi che sfiorano il tris in un paio di occasioni. Finisce 2-0, con l’Osimana che consolida ulteriormente la sua leadership nel girone A di Promozione.

Il Tabellino:

OSIMANA – SASSOFERRATO GENGA 2-0 (1-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Andreucci (71’ Cavezzi), Bellucci (85’ Montesi), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Farotti, Proesmans (85’ Castorina), Alessandroni (89’ Mercanti), Buonaventura, Madonna (73’ Micucci). All. Mobili

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Passeri, Chiocchi (89’ Lippolis), Chioccolini, Bellucci, Bianconi, Gidubaldi, Colombo (64’ Gaggiotti), Turchi (54’ Bonci), Marchi (47’ Galletti), Petrini. All. Bazzucchi

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Bruscantini (MC)

RETI: 38′ Madonna, 57’ Alessandroni su rig.