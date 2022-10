Osimana, la ricetta di Bambozzi: «Serve continuità»

Ha lasciato la firma, nel derby con la Maceratese, timbrando una doppietta. Lorenzo Bambozzi ha messo il suo nome nel tabellino trasformando due penalty, andati a segno senza troppe esitazioni, che hanno permesso ai ragazzi di mister Roberto Mobili di portare a casa i tre punti della vittoria. «Grande soddisfazione, era una partita importante – dice – perché ci misuravamo con un avversario di livello e volevamo verificare a che punto della nostra preparazione fossimo. Abbiamo lottato, siamo riusciti a reagire dopo lo svantaggio iniziale e ci siamo portati a casa tre punti meritati». Il campionato però è solo all’inizio e le grandi sfide non sono ancora finite. Domenica l’Osimana affronterà alle 15.30, nuovamente al “Diana”, i rivali della Sangiustese. «Penso che sia un’ottima squadra – commenta Bambozzi - con dei giocatori di categoria superiore. Per noi è importante misurarci con questi avversari, per capire i passi avanti compiuti nel nostro percorso di crescita».

Classe 1994 ed Osimano “doc”, Lorenzo Bambozzi è uno dei riconfermati della compagine di mister Roberto Mobili. Già giocatore della stessa Sangiustese contro cui, domenica, vestirà la divisa giallorossa, per Bambozzi l’esperienza all’Osimana è come un ritorno a casa. «L’anno scorso abbiamo fatto un gran campionato ed abbiamo legato molto. Quest’anno l’ossatura della squadra è rimasta la stessa ed a spingermi a rimanere è stata la volontà di continuare a lavorare con questo gruppo». E sul futuro in campionato dell’Osimana, il centrocampista dice: «Dobbiamo dimostrare continuità. Abbiamo cominciato bene ma possiamo migliorare, però senza costanza di rendimento tutto ciò che abbiamo fatto di buono svanirà subito. Questo è un campionato importante, di livello – conclude Bambozzi - e ci sono squadra attrezzate per fare un buon torneo, che vogliono provare a vincere ed a conquistare la promozione in Serie D».