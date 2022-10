L'Osimana non sfonda, con la Sangiustese è pareggio a reti bianche

Finisce a reti bianche la sfida tra l’Osimana e la Sangiustese al termine di una partita bloccata nella prima frazione, mentre nella ripresa i “senza testa” hanno mancato di cattiveria sotto porta. Un pareggio che lascia comunque in vetta i giallorossi dopo cinque giornate. Giallorossi a caccia di conferme dopo il buono inizio di campionato, al cospetto di una Sangiustese che viene da una bella vittoria in casa e desiderosa di fare bene contro la capolista. Mister Roberto Mobili conferma il tandem Buonaventura e Pasquini, rispondono i rossoblu con Ercoli ad affiancare Titone in un attacco di alta qualità.

L’Osimana forte delle sue certezze cerca di imprimere fin dall’inizio il proprio ritmo con un pressing alto a centrocampo. Il primo tentativo è per gli ospiti su calcio piazzato al minuto 11, ben parato da Chiodini su un tiro comunque debole e centrale. Il primo pericolo per i “senza testa” lo creano al 15’ con Pasquini che dalla sinistra si accentra ma il suo tiro dal limite dell’area finisce a lato di poco. Mister Mobili costretto al cambio al 27’ per l’infortunio di Buonaventura, al suo posto Bambozzi, e qualche minuto dopo è proprio il neo entrato a sfiorare il gol ma il suo tiro dal limite dell’area esce di poco alla sinistra di Monti. Sul finire della prima frazione Zira conclude in porta a botta sicura ma il guardalinee segnala il fuorigioco, con le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Dopo un primo tempo senza vere occasioni sia da una parte che dall’altra, ripresa più frizzante con le due squadre che cercano di sbloccare l’incontro. Titone è il più pericoloso dei suoi: al 65’ dopo una bella azione personale arriva al limite dell’area ma il suo tiro è centrale. In seguito, clamoroso salvataggio da parte degli ospiti: su una punizione ben battuta a centro area, sembra facile per Labriola davanti alla porta tutto solo ma in extremis la difesa rossoblu sventa il pericolo, sul capovolgimento di fronte lancio per Tonuzi che aggancia in area di rigore ma Chiodini attento respinge il tiro a botta sicura. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la parità con lo 0-0 conclusivo.

Il Tabellino:

OSIMANA-SANGIUSTESE 0-0

OSIMANA: Chiodini, Marcantoni (50’ Bellucci), Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Montesano (65’ Bassetti), Proesmans, Mercanti (70’ Paccamiccio), Buonaventura (27’ Bambozzi, 46’ Guercio), Pasquini. All. Mobili

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio, Monserrat, Tarulli (53’ Merzoug), Titone, Iuvalè (73’ Rossi), Zira (57’ Tonuzi), Ercoli, Cucimano. All. Possanzini

ARBITRO: Sabbouh (FM)

ASSISTENTI: Bara (MC), Silvestri (AP)